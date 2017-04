Domingo tem futebol americano em Votuporanga

Preparando-se para a Copa São Paulo, o Mohawks faz seu primeiro amistoso do ano na manhã deste domingo, diante do Araçatuba Touros no Mário Covas

Da Redação

A equipe votuporanguense de futebol americano, o Mohawks, com a intenção de estruturar o elenco para a disputa da Copa São Paulo, enfrentará o Araçatuba Touros, em confronto amistoso marcado para a manhã deste domingo, dia 30 de abril, às 10h, no gramado do Complexo Mário Covas. Embora seja o primeiro amistoso do ano, as duas equipes querem mostrar habilidades num esporte que é uma paixão dos cidadãos dos EUA, mas que tem crescido o número de interessados no Brasil, tanto de jogadores quanto de torcedores.

“A entrada é gratuita, o ambiente é familiar e descontraído, uma boa opção para aproveitar de maneira diferente a manhã de domingo com a família”, convida o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo. “Essa garra dos jogadores votuporanguenses do Mohawks, de persistir num esporte ainda desconhecido, enfrentando barreiras de todos os tipos, entusiasma a todos e, por isso, cumprindo um desejo do prefeito João Dado, a secretaria também mobilizará esforços no sentido de apoiar esta iniciativa”, assinala.

Para os votuporanguenses que ainda não conhecem o esporte ou nunca puderam acompanhar uma partida na modalidade full pad, em que os jogadores são obrigados a atuar com equipamentos de proteção, como capacete e protetor de ombro, este amistoso será uma grande oportunidade para conhecer e entender as regras. Ao contrário do tradicional, o futebol americano O futebol americano, embora jogado por 2 times com 11 jogadores em campo, tem inúmeras diferenças. A começar pela bola, que é oval.

No jogo, quem tem a posse de bola é chamado de time de ataque (ofensivo) e a intenção é avançar pelo campo através de corridas ou passes até cruzar a linha de gol e chegar a uma área chamada end zone (zona final) . O adversário é chamado de time de defesa (defensivo) e tenta parar o time de ataque e retomar a posse de bola. Quando o time de ataque marca pontos ou perde a posse de bola, invertem-se os papeis. O tempo de jogo são 4 quartos de 15 minutos, com um intervalo de 12 minutos no meio do jogo, sendo que o 1º e 3º quartos começam com um kick off, isto é um chute inicial para que aconteça o retorno corrido do time adversário. Além da Prefeitura e Unifev, o Mohawks conta com o apoio de diversas empresas da cidade.