Em ataque de fúria homem destrói Pronto Socorro

AURIFLAMA: Um homem teve um ataque de fúria durante a madrugada desta quarta-feira (26) e destruiu móveis e aparelhos do pronto-socorro de Auriflama (SP). Por causa disso, apenas os atendimentos de urgência e emergência estão sendo realizados. Os atendimentos leves estão sendo encaminhados para as unidades básicas de saúde.

De acordo com informações da polícia, o suspeito chegou ao local pedindo atendimento e falando que estava machucado. Ao chegar ao pronto-socorro, as enfermeiras disseram para a polícia que já tinham notado o homem alterado e, possivelmente, sob efeito de drogas.

Segundo o relato das enfermeiras para a polícia, ao fazer o atendimento no homem, ele ficou alterado e começou a derrubar os móveis e os aparelhos e medicamentos do local. As salas reservadas para a emergência e a triagem de pacientes ficaram destruídas.

Quando a Polícia Militar foi chamada, o homem já tinha fugido e a suspeita da polícia é que ele tenha agredido outra mulher que estava em uma praça próxima ao pronto-socorro. Ela foi atendida e teve ferimentos leves. A polícia procura pelo suspeito.

