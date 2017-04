Encontro de Mulheres será realizado hoje

Evento será às 20h, no Centro de Convenções; total arrecadado com a venda dos convites será destinado para entidades assistenciais

Da Redação

Ajudar ao próximo e também contribuir para a transformação do dia a dia das mulheres estão entre os objetivos do 3º Encontro de Mulheres da ACV, que será promovido nesta quarta-feira (26/4), às 20 horas, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” pela Associação Comercial de Votuporanga. A grande atração da noite é a palestra “Sucesso não é sorte” apresentada pela jornalista Natália Leite, co-fundadora do “Escola de Você”, projeto realizado com Ana Paula Padrão. O total arrecadado com a venda dos convites será destinado para o Lar Viver Bem e para o Recanto Tia Marlene.

“Assim como é no ‘Escola de Você’, durante o nosso bate-papo vou apresentar dicas fáceis para colocar em prática e melhorar o dia a dia das mulheres. Afinal, acredito que comportamentos e hábitos fazem toda a diferença para superarmos os nossos desafios diários”, destaca Natália.

A empresária e secretária-adjunta da ACV, Elza Mara Pignatari Pinzan, diz que esses encontros promovidos pela ACV surgiram após a necessidade que a atual diretoria encontrou em envolver cada vez mais a presença feminina nas decisões da Associação. “A mulher é muito importante para a economia local e regional. Somos empresárias, comerciárias, mães, donas de casa. De certa forma, participamos de tudo o que acontece no município”, destacou Elza.

Os últimos convites podem ser adquiridos na Associação Comercial, que fica na rua Mato Grosso, 3531. O telefone para contato é o (17) 3426-4044.