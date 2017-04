O que estamos fazendo com os nossos talentos?

Por Denize do Nascimento Gonçalves:-

Infelizmente, fazemos parte de uma sociedade que promove o silêncio desde os bancos escolares, a fim de que não atrapalhemos o curso natural das disciplinas e seus infinitos conteúdos, até a manifestação positiva no trabalho, local onde a inveja normalmente atua de forma fria e rude, sufocando ou matando tudo aquilo que temos de melhor em nós: nossos talentos; aquelas aptidões naturais ou habilidades adquiridas ao longo de nossas vidas.

Com o passar do tempo, vamos ignorando nossos dons inatos que vão se manifestando através da facilidade de falar, de cantar, de recitar, de dançar, de tocar instrumentos, de educar, de criar, enfim, das mil e uma maneiras diferentes que nós, seres humanos, vamos apresentando aos que convivem conosco, na nossa forma de contribuir para com a melhoria do mundo ao nosso redor. Vamos percebendo, por fim, que os nossos talentos muito mais incomodam que contribuem… É uma percepção que leva tempo para acontecer e que culmina na fase adulta de nossa existência terrena. Até então, você não acredita que alguém, como você, não queira a sua participação no mundo, só porque ele quer brilhar sozinho. E o mais triste é que, no fim das contas, ele vai perceber que o brilho é proveniente apenas da pureza…

Então, você perde um pouco o rumo do que fazer com seus talentos se, diante de si mesmo, começa a escondê-los para que não digam que “você está querendo se aparecer”.

No entanto, eis que buscamos na sabedoria de Jesus, orientações para vivências atuais. Conta a Parábola dos Talentos (Matheus 25, 14-30) que um homem, a fim de ausentar-se para longe, chamou seus servos, e entregou-lhes os seus bens. Ao primeiro, deu cinco talentos; ao segundo, dois; e ao terceiro, um. Os dois primeiros negociaram os talentos recebidos e devolveram, respectivamente, dez e quatro talentos. O terceiro devolveu apenas o que havia recebido. Os que multiplicaram seus talentos ganharam novas intendências. Mas o que guardou, até este, o amo lhe tirou, dizendo: “Porque a todo o que já tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância; e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem”.

Para somar-se a esta parábola, relatamos com carinho a história do camêlo bebê que pergunta para sua mãe, estando ambos à toa, se poderia fazer-lhe algumas perguntas, e ela disse que sim. Imediatamente, o camelo bebê começou as interrogações questionando-a: “Mamãe, por que nós temos corcovas, as nossas pernas são compridas, as nossas patas arredondadas e nossos cílios são tão longos de vez que eles atrapalham a nossa visão?”. A mamãe camelo foi dando a sua resposta seguidamente às perguntas, mas para a sua surpresa, o bebê camelo respondeu-lhe por fim: “Tá, então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as pernas compridas para caminhar através do deserto, e os cílios são para proteger os nossos olhos do deserto… Então, que diabos estamos fazendo aqui no zoológico?!”.

De acordo com o sábio autor desconhecido desta história, “habilidade, conhecimento, capacidade e experiências são úteis se você estiver no lugar certo”. Não é verdade?! Quantas vezes perseveramos num habitat que não é o nosso, seja sobre qual aspecto for, um emprego que nos cala e nos impede de crescer, um relacionamento que nos aprisiona e nos faz sofrer, e vamos morrendo aos poucos a cada dia porque os nossos talentos estão sendo enterrados e não nos damos conta disso.

Ora, se não estamos aqui a passeio e nem a turismo, embora trazendo na bagagem uma série de dons para serem colocados na prática diante da missão que se dá em benefício do próximo, na melhoria do mundo e, conseqüentemente, na nossa própria melhoria, por que nos deixamos ser conduzidos por vilões que, certamente, lutam com as armas da ignorância?

Mais uma vez, o bom senso nos diz que sejamos inteligentes: não nos enganemos e, muito menos, nos deixemos enganar na hora de aplicarmos os nossos talentos em benefício do sucesso desta missão. E lembremos que toda oportunidade proveniente dos nossos talentos têm um custo. Segundo o mesmo autor: “se aproveitada torna-se um investimento, se negligenciada pode tornar-se um débito irrecuperável”.

Ninguém poderá ser culpado da nossa falta de esforço e consciência sobre os nossos talentos a não ser nós mesmos.