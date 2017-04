Palmeiras treina no Uruguai, mas não na casa do Peñarol

Por conta de previsão de chuva, clube uruguaio só permitiria reconhecimento sem trabalho no campo

O Palmeiras teve de mudar sua programação em Montevidéu por conta de imprevistos. O time treinaria pela noite no Campeón Del Siglo, casa do Peñarol e palco do duelo de hoje, às 21h45, pela Taça Libertadores. Mas uma previsão de chuva alterou os planos. O clube uruguaio só permitiria reconhecimento ao campo, mas sem treino, para preservar o gramado. Diante disso, a comissão técnica optou por uma mudança de local: o trabalho foi realizado mais cedo, agora pela tarde, e no acanhado estádio Luiz Franzini, do Defensor.

Nos primeiros minutos, o técnico Eduardo Baptista permitiu o registro de imagens da atividade. Foi possível ver o aquecimento dos atletas. Mas depois ele fechou as portas para a imprensa, justamente para trabalhar a equipe que vai para o jogo.

Pelo menos uma mudança será necessária já que Dudu terá de cumprir suspensão automática. A opção mais provável para a vaga do capitão do Verdão é a entrada de Michel Bastos pelo lado esquerdo do ataque palmeirense. Tal opção reforça o meio de campo e dá mais uma possibilidade de manter a posse de bola, sem perder o passe de qualidade no ataque e também as jogadas de linha de fundo.

Na defesa, Zé Roberto pode voltar a ocupar a lateral na vaga de Egídio. No comando do ataque, Borja e Willian são as opções de Eduardo Baptista.

O Palmeiras lidera o Grupo 5 da Libertadores com sete pontos. O Peñarol está na terceira posição com três pontos. Depois do confronto contra os uruguaios, o Verdão ainda terá pela frente Jorge Wilstermann (na Bolívia, no dia 3 de maio) e Atlético Tucumán (na arena, no dia 24 de maio).