Parque da Cultura terá roda de capoeira

O Mestre Lousado reúne músicos e capoeiristas para uma grande roda de capoeira neste sábado (29/4), no Parque da Cultura, junto à rua Francisco Ramalho Mata. A movimentação começa às 17h e é totalmente franqueada ao público, contando com a participação dos praticantes da capoeira, inclusive os alunos das escolinhas mantidas pela Secretaria de Esportes e Lazer do município.

De acordo com o secretário José Ricardo, “o encontro vai mostrar os fundamentos da capoeira e a toda a musicalidade do samba de roda, que trabalham a dinâmica dos movimentos corporais através da gestualidade trazida pela cultura afro; entretanto, objetivo da administração pública é conscientizar a comunidade, a respeito da importância da cultura africana para a formação da identidade brasileira”.

O mestre Lousado destaca o apoio e a participação do grupo Malungada, e convida toda a comunidade para assistir e prestigiar os capoeiristas. “A capoeira é uma arte que engloba cultura, dança e luta, agregando valores ao indivíduo como disciplina, equilíbrio emocional, flexibilidade e coordenação motora, é muito saudável para praticar e muito interessante para assistir”, convida.