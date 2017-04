PM registra dupla tentativa de homicídio no Pozzobon

Homem de 55 anos está em estado grave; ex-sogra do autor, uma idosa de 76 anos, identificada como I.L.R., também foi baleada

MAÍRA PETRUZ

É considerado grave o estado de saúde do homem de 55 anos, baleado no início da tarde de ontem. Segundo informações, ele foi vítima de uma dupla tentativa de homicídio, onde a sogra também sofreu ferimentos de bala.

Conforme consta no boletim emitido pela assessoria de imprensa da Santa Casa de Votuporanga, M.F.S. está internado no hospital, onde passava por atendimento e seu estado de saúde é grave. Já a outra vítima, uma idosa de 76 anos, identificada como I.L.R., também passou por atendimento e realizou exames, porém, seu estado de saúde é estável.

Crime

O crime aconteceu por volta das 13h, na rua Leonardo Commar, próximo ao cruzamento com a rua Sebastião de Lima Braga. O autor, um agente penitenciário do Estado de São Paulo, morador de Votuporanga, invadiu a residência da sua ex-esposa e atirou contra o atual companheiro dela. Um dos tiros ainda acertou a perna direita da ex-sogra.

Em seguida, a ex-mulher do suspeito identificado como M.P.C., conseguiu desarmá-lo e fazer com que a arma caísse. O homem fugiu do local utilizando uma motocicleta Yamaha Fazer.

O homem de 55 anos foi alvejado por três disparos que atingiram o peito e o abdômen. Já a mulher ficou ferida na perna. Os dois foram socorridos pelas unidades de resgate do SAMU e levados à Santa Casa de Votuporanga.