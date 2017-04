Ponto de vista:

Só falta o Dia do Fico. A permanência de Luiz Fernando G. Lievana no cargo de provedor da Santa Casa depende só de alguns detalhes. Pelo menos é o que ficou claro para este colunista neste começo de semana depois de um bate papo casual com o dirigente da instituição na Rua Amazonas. Perguntado se pode continuar à frente do hospital por mais um mandato, o dirigente respondeu que está pensando seriamente no assunto.

Responsabilidade

Ele disse mais ou menos o seguinte para o colunista: “Eu entendo que já cumpri com minha obrigação perante a sociedade. Mas, diante da situação e das pressões que tenho sentido, entendo também que não posso deixar a Santa Casa à deriva”. Só falta adicionar o seguinte: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da irmandade, diga a todos que FICO”. Falou, Torrinha.

Em Dia

Os eleitores que não apareceram para votar nas três últimas eleições estão sujeitos à perda do título eleitoral. O prazo para regularização termina na próxima quarta feira, dia 3 de maio. *** A Associação Comercial promove hoje, a partir das 9h em seu auditório a promoção alusiva ao Dia das Mães, que neste ano traz novidade. O evento será estendido até o Dia dos Namorados, com o sorteio de brindes em todos os sábados nesse período, na Concha Acústica. *** E hoje à noite uma nova atividade da ACV, o 3º Encontro de Mulheres. Vai acontecer no Centro de Eventos Jornalista Nelson Camargo.

Caldo de galinha

A audiência do ex-presidente Lula perante o juiz Sérgio Moro, marcada para o dia 3 de maio em Curitiba, foi adiada. O pedido é da Polícia Federal, que alega não estar preparada para conter prováveis embates entre as correntes que apoiam e as que são contra Lula. Os lulistas de todo o país foram convocados a se reunir na capital paranaense nesse dia em apoio ao seu líder. E olha que não são poucos não. Faz sentido o pedido da PF.

Água salgada

A tarifa de água vai ficar mais cara em São José do Rio Preto a partir do mês que vem. O aumento não é pouco não e o impacto pode chegar a até 20% para quem consome mais. O anúncio foi feito pelo diretor da autarquia, o SEMAE, que corresponde à SAEV daqui. A agua lá vai ficar muito mais salgada.

Coisa & Tal

Ufa! Passou raspando a trave, mas o CAV conseguiu permanecer na Série A-2. E Corinthians e Ponte Preta começam a decidir a partir de domingo que vem o Paulistão. Novas emoções à vista.

Entre aspas

Do ex-presidente FHC em entrevista ao jornal Público, de Portugal:

– O sistema político partidário acabou. Acabou! Não, os partidos vão continuar lá, mas perderam a predominância que tinham porque mudou a cabeça das pessoas. Eu acho prematuro fazer apostas sobre quem vai ganhar, mas não é prematuro os partidos perguntarem: por que é que eu cheguei a esse ponto? É uma crise de confiança.

Hoje na história

NO DIA 26 DE ABRIL DE 1821 Dom João VI retornava a Portugal deixando no país seu fi lho Pedro, que pouco depois viria a se tornar o primeiro imperador do Brasil. Em 1952 era lançada no Rio de Janeiro a revista Manchete e em 1965 inaugurada a TV Globo. Nesse mesmo ano morria em São Paulo o político Prestes Maia, patrono da Avenida da Estação. Comemora-se hoje: Dia do Goleiro, do juiz da Justiça do Trabalho e do Engraxate.