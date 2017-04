Rivais na Copa do Brasil, Santos e Paysandu dividem CT e treinam ao mesmo tempo

A expressão “um olho no peixe e outro no gato” resume o treinamento da tarde de ontem, no CT Rei Pelé. Santos e Paysandu trabalharam ao mesmo tempo, um em cada campo, lado a lado. Os times se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro.

O técnico Dorival Júnior explicou que não tem nada a esconder e não se mostrou animado em poder observar o adversário.

– Nesse momento, no último trabalho, não tem mais o que apresentar ou observar. Não iremos esconder nada, mas não vejo essa condição. Estamos observando os jogos do Paysandu, estamos interessados e somos conhecedores daquilo que eles estão fazendo – disse Dorival Júnior.

O treinador do Papão, Marcelo Chamusca, agradeceu a receptividade do Peixe e afirmou nunca ter visto algo parecido na carreira.

– Nunca vi algo assim. E por uma questão ética e de reciprocidade, seria injusto fazer qualquer observação do Santos – garantiu.

Na atividade, o Alvinegro confirmou o time titular com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.