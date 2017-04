Unidade Rural: Prefeitura e Etec concluem trâmite, mas alunos continuam sem transporte

Abril está terminando e os alunos da unidade rural da Etec de Votuporanga continuam sem transporte. Por meio de nota, a Prefeitura esclarece que o município já cumpriu todos os trâmites devidos.

“Em viagem a São Paulo na última semana para assinar o convênio, o prefeito João Dado recebeu a informação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de que o convênio deveria ser assinado com o Centro Paula Souza, autarquia responsável pela administração das ETECs no Estado. Diante de já ter feito o que estava a seu alcance até o momento, o prefeito convidou o diretor da ETEC, Luciano Paulo Salício, na última semana, para uma reunião a fim de somar esforços para dar sequência na documentação que agora compete ao Centro Paula Souza”.

A assessoria de comunicação do Centro Paula Souza também informou ao Diário que foram concluídos nesta semana os trâmites necessários para que seja firmado o convênio entre a instituição e a Prefeitura de Votuporanga, visando o restabelecimento do transporte dos alunos até o prédio rural da Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga.

Entretanto, nem Prefeitura, nem Centro Paula Souza esboçaram uma data para a efetivação do convênio.

Entenda o caso

O projeto nº 17/2017, aprovado pela Câmara de Votuporanga no início do ano, em caráter de urgência, autorizou a celebração de convênio entre a Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, para garantir o transporte dos alunos do Centro Paula Souza, a ETEC Rural.

Entretanto, maio está próximo e muitos alunos continuam sem o transporte necessário para a escola.