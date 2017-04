Uniformes escolares: Empresa não cumpre prazo e é notificada pela Prefeitura

Maio está chegando e os alunos da rede municipal de ensino de Votuporanga ainda não receberam os uniformes escolares. Para saber quanto tempo mais os estudantes terão que esperar para receber os kits, o Diário procurou a Prefeitura e foi informado que a empresa que venceu a licitação não cumpriu o prazo de entrega dos uniformes e, por isso, já foi notificada pela Prefeitura.

“A Procuradoria Geral do Município acompanha o caso e tomará as medidas necessárias previstas em contrato. A Secretaria da Educação também acompanha o processo e defende a maior agilidade na solução do caso”, afirma a administração, por meio de nota.

Em reportagens anteriores, a Prefeitura de Votuporanga tinha dito que o prazo para a empresa contratada por licitação entregar os itens do uniforme era até o fim da primeira quinzena de abril.

“Estão sendo produzidas 14.400 camisetas com mangas, a mesma quantidade de bermudas e 7.200 camisetas sem mangas, onde cada aluno receberá duas bermudas, duas camisetas com mangas e uma sem manga. O investimento da Prefeitura é de cerca de R$ 780 mil”.