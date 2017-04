Zequinha de Abreu: Prefeito assina termo de colaboração com Associação

O prefeito João Dado reuniu músicos e nomes da cultura para assinar o termo de colaboração entre a Associação Cultural Zequinha de Abreu e o Município de Votuporanga. O ato foi realizado no gabinete e garante maior legitimidade ao grupo para que recebam apoio financeiro da Prefeitura afim de desenvolverem ações de formação, coordenação e manutenção da Banda Musical Zequinha de Abreu e também o desenvolvimento de atividades musicais de ensino e formação de novos músicos.

Assinaram o documento, além do prefeito, a secretária da Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp, e o presidente da Associação, Gildo Ferreira. Também acompanharam e elogiaram a iniciativa do prefeito o presidente da Câmara, Osmair Ferrari, os vereadores Ali Hassam e Wartão, a representante do segmento de música no Conselho Municipal de Políticas Culturais, Zulaiê Breviglieri, além de integrantes da corporação e Secretários Municipais. O texto foi elaborado pelo assessor de gabinete da Prefeitura, Luciano Viana.