ACV lança campanha promocional

Associados terão acesso a convênio médico e desconto na compra de veículos; campanha “Amor em dobro” comemorará o Dia das Mães e dos Namorados

A diretoria da ACV – Associação Comercial de Votuporanga anunciou na manhã desta quarta-feira (26/4) três novas parcerias que irão beneficiar os associados, além de lançar a campanha “Amor em dobro”, que marcará o Dia das Mães e dos Namorados.

A campanha “Amor em dobro” será promovida de 2 de maio a 12 de junho, com sorteios em todos os sábados. São 50 prêmios, entre eles aparelhos de TV, celulares, vales-compras, vales-belezas, vales-restaurantes e cestas de chocolate. Os cupons impressos poderão ser retirados em todas as lojas associadas. Não haverá cupons eletrônicos.

Em maio, o comércio terá horário especial de funcionamento no dia 12 (sexta-feira), das 9h às 22h, e no dia 13, das 9h às 18h (segundo sábado). Em junho, no dia 10 (segundo sábado), das 9h às 18h.

“Esse é um pedido dos nossos lojistas, que desejavam uma ação promocional que englobasse essas duas importantes datas e também uma maior quantidade de prêmios. Acreditamos que com isso movimentará ainda mais o nosso comércio”, explicou o presidente da Associação, Celso Penha Vasconcelos.

A ação promocional será divulgada em rádios, jornais impressos, mídias sociais e internet, além de comerciais na TV TEM e TV Unifev. Todas as peças da campanha foram apresentadas pelo publicitário Robson Galiás.

Parcerias

Dando continuidade a missão de alavancar o comércio do município, a Associação Comercial fechou novas parcerias que irão beneficiar os associados. A ACV assinou na manhã desta quarta-feira (26/4) convênio com a Sicredi, a concessionária Apravel e o Sansaúde.

A gerente geral da Sicredi, Andressa Freire Mafra, anunciou linhas de crédito exclusivas para comerciantes, cartões e boletos com valores diferenciados e juros a partir de 1,5%. O banco, que entrou para o Clube de Vantagens, é uma instituição financeira cooperativa considerada referência internacional pelo modelo de atuação em sistema.

“Estão todos convidados a nos fazer uma visita e conhecer os benefícios exclusivos que preparamos”, reforçou Andressa. A parceria envolve a ACV e a Prefeitura de Votuporanga.

Em maio, começam a ser comercializados os convênios do Sansaúde, sem carência, para comerciantes, comerciários e dependentes. Os associados terão acesso a descontos e mensalidades de baixo custo.

“Parabenizo a diretoria da Associação por essa iniciativa e coloco a disposição todo o complexo Santa Casa para atender a este setor que é tão importante para a economia local e regional”, destacou o provedor do hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.

Outra grande novidade foi anunciada pelo gerente regional da General Motors, Fábio de Carvalho, pelo diretor da Apravel de Votuporanga, Nelson Augusto Filho, e pela responsável do setor comercial da concessionária, Ludmila Martins. Os comerciantes da ACV, a partir de agora, têm acesso a benefícios e descontos exclusivos até 30% maior que os convencionais. A Apravel Votuporanga é mais uma empresa do Clube de Vantagens.

“A Associação Comercial entra para um rol de 200 empresas, em todo o país, que têm acesso a esse atendimento diferenciado proporcionado pela General Motors e Chevrolet”, ressaltou Nelson Augusto Filho.

Para saber mais sobre os serviços oferecidos pela ACV entre em contato pelo telefone (17) 3426-4044. Baixe o aplicativo “Compre em Votu” e tenha acesso a todos as empresas que integram o “Clube de Vantagens”.