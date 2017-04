Por Orlando Ribeiro

Vendo as reportagens sobre as tais delações premiadas, me pergunto: será que valeram a penas aquelas lutas todas do passado, empunhando estandartes com ideais libertários, com muitos vertendo seu próprio sangue e dando sua carne aos chicotes e seu pescoço às forcas??? Talvez os antigos filósofos tivessem mesmo razão, quando disseram que o homem não sabe viver em estado de liberdade. E quando assisto pregações televisivas, nas quais o pastor, padre, missionário, apóstolo viram garotos-propaganda de produtos miraculosos ou milagreiros às mancheias, também me entristeço. Se o meu avô, sr. Agostinho, estivesse vivo, creio que diria, entre uma caneca de leite e café, com nacos de pão dentro: “Essa imundície toda é falta de cabresto!”

Mas, quero deixar bem claro que o cabresto de vovô tinha um conceito bem diferente, digamos, do cabresto dos tempos de chumbo. Ele dizia do bom cabresto, daqueles que os pais colocavam nos filhos e que os professores colocavam nos alunos. Aquele cabresto de Jesus Cristo, quando afirmou que seu jugo era suave e que o seu fardo era leve. No sermão da Montanha, quando convidou que fossem até Ele os cansados e oprimidos, não lhes prometeu sexo, drogas e rock’n’roll, mas alívio. O cabresto de Jesus não comporta um check-list de obrigações, sacrifícios e grandes missões; apenas um amor honesto, íntegro e solidário. Tudo isso que está faltando na humanidade de hoje: amor, honestidade, integridade, caridade e solidariedade. Quando o cidadão eleito para representar uma parcela da sociedade, se envereda pela corrupção e embolsa milhares de dólares, prejudicando aqueles que deveria defender: quando religiosos se corrompem pela riqueza e luxúria do poder, traindo os ditames de seus credos e iludindo seu rebanho, vemos que a única solução para este mundo é: botar cabresto nesta cambada.

Estamos sem âncora, com o barco à deriva, não só espiritualmente como socialmente. E isso se reflete em nossos relacionamentos, sem compromisso, sem moral, sem regras. As novelas ensinam nossos filhos o “ficar” indiscriminado, sem peso na consciência. O “Deus” da classe média/alta são as drogas e das classes D/E os religiosos fabricantes de milagres, desde que os fiéis coloquem os boletos de seus dízimos no débito automático. O Governo é golpista? É corrupto? Ele é apenas um reflexo de nós mesmos, da nossa filosofia do cada um por si, sem compromissos. Os governadores salafrários e parlamentares picaretas são a nossa cara, a nossa diferença é que nos faltam oportunidades e quem nos ofereça alguns milhares de dólares por nossa consciência. E nos jactamos de sair às ruas para denunciar os “culpados” pelo caos, enquanto fortificamos uma sociedade permissiva. Cabresto! Cabresto para os nossos hábitos porque ainda não é hora de desânimo. As melhores oportunidades são criadas exatamente nas horas mais difíceis.

