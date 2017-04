Classificados do Paulista A2 garantem ao menos R$ 110 mil

O prêmio máximo será de R$ 280 mil. O clube que ficar na terceira colocação leva R$ 120 mil e o vice-campeão fica com R$ 170 mil

O objetivo de todo o clube que disputa o Campeonato Paulista da Série A2 não poderia ser outro senão conquistar o acesso, mas toda motivação é bem vinda, ainda mais envolver aquela graninha. Além de tudo, Água Santa, São Caetano, Rio Claro e Bragantino também estão de olho nas premiações do estadual.

Com a classificação após a disputa da primeira fase, as equipes garantiram pelo menos R$ 110 mil, premiação destinada ao time que terminar a competição na quarta colocação. Após as semifinais, os eliminados não farão jogo para disputar o terceiro lugar, portanto a questão será definida pela analise da campanha geral.

O clube que ficar na terceira colocação leva R$ 120 mil e o vice-campeão fica com R$ 170 mil. O prêmio máximo, destinado ao grande campeão da segunda divisão nacional, será de R$ 280 mil.

O dinheiro cai bem para prospectar investimento para a sequência da temporada. O time que vai demandar mais gastos é o Bragantino, único dos semifinalista que disputará uma competição nacional neste ano, no caso a Série C do Brasileiro, por ter sido rebaixado da Série B no ano passado.

1ª colocado – R$ 280 mil

2º colocado – R$ 170 mil

3ª colocado – R$ 120 mil

4ª colocado – R$ 110 mil