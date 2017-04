Coluna Objetiva – Mariana Rocha

DÁ-LHE PACHAMAMA!

Para ele, toda cultura é bem vinda!

Aventureiro, amante da vida e da fotografia, o geógrafo Tales Fava vem rasgando a América do Sul em um desfrute pela Amazônia, Peru e agora Bolívia.

O mochilão, acompanhado por alguns amigos das andanças, rendeu conteúdo para a coleção dos seus mais belos e coloridos retratos de viagem, cedendo um compilado para imergirmos nessa com ele.

E não para por aí, mais natureza o espera ao passar por Equador, Colômbia e, na volta, rumando pela selva até o Nordeste sem data de volta definida.

#SELFIEDODIA

Em Yunguyo, Peru

Arquivo Pessoal

Captura da essência e tradição amazônica com a neta aplicando rapé (preparado com cinzas de cascas de arvore e tabaco) em sua avó. No Acre esse ritual é muito difundido entre povos que vivem na floresta

Em Cuzco

Seu amigo macaco aranha de cara preta

COISA DE CUMADRES

O nome já diz tudo, CHÁ BAR!

Um encontro pra lá de divertido comemorou a vinda do casamento de Eduardo Albertoni e Samaris Jorge no final de semana do dia 15. Tudo organizado pelas madrinhas e preservando total surpresa aos noivos até o momento da festa, brincadeiras de conectividade do casal, como perguntas e respostas com punição de alguns “més”, muito bate-papo e entrosamento rolaram na casa de Verônica e Fillipe Daur, um dos casais padrinhos. O casório tão aguardado acontece daqui a 48 dias.

Arquivo Pessoal

CALIFORNIA DREAMING

Sabe aqueles típicos pratos americanos de dar água na boca?

Hambúrgueres gourmets, fritas e a costelinha barbecue são algumas das sugestões de almoço oferecidas pela hamburgueria e stakehouse 818. Com um cardápio amplo e ambientação de referência, seu domingo em família, com os amigos, à dois ou até mesmo sozinho será bem diferenciado. É só chegar!

Divulgação

Arquivo Pessoal

Nayla, Bruno Pedrassi e a primeira boda do casal. Não é atoa que o papel é a tradicional base para escrever grandes histórias. E nesta, entre namoro e alianças trocadas, 12 anos já rendeu um bom tanto do enredo