CTMO/ Senac: Prorrogado o prazo de inscrições para cursos

Prorrogado o prazo de inscrições para alguns cursos gratuitos do Programa de Qualificação Profissional do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) “Altino Regiani” em parceria com o Senac/ Votuporanga. Os interessados podem fazer a matrícula até cinco dias antes do início das aulas. Continuam disponíveis as vagas para os cursos de cuidador infantil, libras I, primeiros socorros e confeccionista de patchwork.

As vagas destinadas para as aulas de manicure e pedicure já foram preenchidas. As inscrições devem ser realizadas no Senac, unidade Votuporanga, localizado na rua Guaporé nº 3221, bairro Santa Luzia, das 8h às 20h30.

Nesta etapa do Programa mais de 100 vagas estão sendo destinadas a população pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Senac. As inscrições estiveram abertas entre os dias 17 e 20 de abril, porém, o número reduzido de matrículas, com exceção do curso de manicure e pedicure que possui lista de espera, estendeu o período de efetivação das matrículas.

Os cursos exigem idade e escolaridade mínimas, que variam de 13 a 18 anos, e ensino fundamental incompleto. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada.

Esses cursos profissionalizantes atendem a uma necessidade do mercado e estão ligados às áreas mais procuradas.

As aulas serão ministradas no período diurno, manhã ou tarde, dependendo do curso de interesse do aluno. Com exceção do curso de confecção de patchwork que será oferecido no Espaço Empresarial “Davi Mendonça Pontes”, as demais aulas serão aplicadas no prédio do CTMO.

Matrículas

Para efetivar a inscrição, o candidato deve apresentar RG, CPF e histórico escolar ou declaração escolar (originais), além de atender os pré-requisitos para solicitação de bolsa: ter renda bruta per capita de, no máximo, dois salários mínimos federais, não estar participando de nenhum outro processo de triagem de bolsas, não estar matriculado em outro curso no Senac e não ter abandonado curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos dois anos.

Pessoas interessadas em obter mais informações sobre os cursos devem entrar em contato com o Senac pelo telefone 3426-6700.

Cursos e pré-requisitos

Cuidador Infantil – Inscrições até (FRAN, PFVR COLOCAR DATA)

Ensino Fundamental Completo

17 anos

Carga horária total de 160 horas

Aulas de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, no CTMO (Rua Alfredo Gorayb nº 100, Jardim Alvorada).

Libras 1 – Inscrições até 04/05

Ensino Fundamental em curso

13 anos

Carga horária total de 45 horas

Aulas as terças e quintas-feiras, das 13h às 16h30, no CTMO (Rua Alfredo Gorayb nº 100, Jardim Alvorada).

Primeiros Socorros – Inscrições até 11/05

Ensino Fundamental

16 anos

Carga horária total de 16 horas

Aulas as terças e quartas-feiras, das 8h às 12h, no CTMO (Rua Alfredo Gorayb nº 100, Jardim Alvorada).

Confeccionista de Patchwork – Inscrições até 17/05

Ensino Fundamental Incompleto

16 anos

Carga horária total de 160 horas

Aulas de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h30, no Espaço Empresarial. (Avenida Prestes Maia nº 1629, Bairro Estação).