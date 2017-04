Dado e Mônica reúnem-se com comitê dirigente dos Jori 2017

Reunião discutiu o plano de trabalho desenvolvido para o evento, bem como algumas questões técnico-administrativas

O prefeito de Votuporanga João Dado e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Mônica de Carvalho, anfitriões de uma das etapas da 21ª edição dos Jori (Jogos Regionais do Idoso) 2017, reuniram-se na terça-feira com o Comitê dirigente do evento para discutir detalhes da organização.

Participaram do encontro Wilson Tonelli, diretor do Comitê dirigente da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer; a técnica regional da Fussesp (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo), Sueli Cezarette e o secretário de Esportes e Lazer do município José Ricardo da Cunha.

Este é a quarta vez que o município de Votuporanga sedia os Jori, que neste ano será realizado em agosto, entre os dias 17 e 20, reunindo esportistas de mais de 60 anos de idade. Durante a reunião foi discutido o plano de trabalho desenvolvido para o evento, bem como algumas questões técnico-administrativas, dentre elas, os locais das modalidades e os horários das partidas. O encontro foi considerado produtivo para que Votuporanga tenha condições de oferecer uma estrutura apropriada para sediar a competição, destaca o prefeito. “Com satisfação recebemos parte dos integrantes do comitê, que vem desenvolvendo em parceria com o município, um trabalho rigorosamente elaborado que permitirá o sucesso na realização dos Jori. Um grande evento desportivo, que representa o avanço do esporte conquistados pelos atletas de Votuporanga”.