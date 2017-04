Economia: Votuporanga sofre maior queda na recuperação de crédito no estado

MAÍRA PETRUZ:-

Os números da inadimplência do consumidor votuporanguense caíram no mês de março. Conforme pesquisa divulgada pela Boa Vista SCPC, no município registrou a quesa de 2,6% no acumulado no ano.

Se comparado ao mesmo mês do ano de 2016, a queda foi de 1,7%. Já, comparado ao mês de fevereiro deste ano, março teve queda de 1,2% de inadimplência.

O número seguiu os padrões da maior cidade do estado, São Paulo, que também registrou queda. O acumulado ficou em 4,3% referente ao 1º trimestre de 2017, contra o mesmo período do ano passado.

A cidade de Marília foi a que atingiu a maior inadimplência do consumidor no 1º trimestre do ano (3,8%), e Barueri o menor índice de inadimplência (5,2%), no mesmo período.

Recuperação de crédito

O indicador de recuperação de crédito do consumidor, obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes, apontou queda de 1,7% no acumulado do ano para Votuporanga, que ficou com a posição de cidade com a maior queda do estado.

Entre os municípios observados pela Boa Vista SCPC no levantamento, a cidade de Itapetininga foi a que obteve o melhor percentual de recuperação de crédito no 1º trimestre (14,3%).