Estatística: Número de prisões sobe 32% em março

Foram mais de 50 detidos no mês passado, totalizando 133 no primeiro trimestre de 2017; quantidade de inquéritos instaurados subiu 78%

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Caiu pela metade o número de ocorrências de porte de entorpecentes em Votuporanga. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em março de 2017, a cidade teve seis registros (totalizando 27 no trimestre) desta natureza, contra 12 no mesmo período do ano passado. Já o tráfico de drogas subiu 38% com relação a fevereiro.

Em março, foram 24 pessoas presas em flagrante e 32 por mandato. Um porte ilegal de arma e nove veículos recuperados, totalizando 27 no acumulado do ano. Dois infratores apreendidos em flagrante.

O número de furtos aumentou 24%, passando de 93 em março de 2016 para 116 no mês passado. Só no primeiro trimestre foram 335 ocorrências desta natureza, 50 a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Foram seis ocorrências de roubo e oito veículos foram furtados.

O número de prisões efetuadas também subiu: mais de 50 pessoas foram detidas, um aumento de 32% em comparação com fevereiro e um total de 133 no primeiro trimestre de 2017.

O número de inquéritos instaurados subiu 78% de fevereiro para março. Só no mês passado, foram 148, contabilizando 340 em 2017. Foram dois homicídios em março, uma tentativa, 37 ocorrências de lesão corporal dolosa.

Foram 62 ocorrências de lesão corporal culposa por acidente de trânsito, o que representa um aumento de 34%, totalizando 164 em 2017. Dois estupros, sendo uma vítima vulnerável foram registrados em março.

Região

A região de Votuporanga e São José do Rio Preto registrou queda de 14,77% no número de roubos em geral em março, comparando com o mesmo mês do ano passado, caindo de 264 para 225 casos. No acumulado do ano, a redução foi de 14,43%, caindo de 686 para 587. A taxa de homicídios na região em março foi de 7,29 casos por 100 mil habitantes e de 7,56 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes.

Roubos de veículos apresentaram diminuição de 14,29%, passando de 21 para 18. Nos três primeiros meses do ano, registrou queda de 33,33% com o mesmo período de 2016, passando de 72 para 48 ocorrências. Estupros tiveram redução de 16,67%, caindo de 48 para 40 casos.

O Estado de São Paulo apresentou redução de casos de homicídio doloso e de roubos de veículos no mês de março. No trimestre, houve diminuição dos furtos de veículo e aumento no número de flagrante de tráfico de drogas.

Em março, o número de casos de homicídio doloso caiu 2,59% em relação ao mesmo mês do ano passado. O total baixou de 309 para 301 e foi o menor da série histórica. Já no trimestre, o recuo foi de 1,35% – de 890 para 878, também um recorde para o período.

Apesar da redução das ocorrências, o número de vítimas de homicídio subiu 0,63% no mês, passando de 318 para 320. De janeiro até o mês passado, a elevação foi de 2,73% – de 917 para 942, com 25 a mais. Os estupros aumentaram 7,59% no mês (de 909 para 978) e 7,45% no ano.

Produtividade policial

O trabalho das Polícias Civil e Militar resultou em 16.782 prisões realizadas no mês de março. No primeiro trimestre, foram 46.765 prisões. Além disso, 1.312 armas de fogo foram retiradas das ruas no mês passado.

Com um aumento de 7,19% – de 3.989 para 4.276 –, os flagrantes de tráfico de drogas atingiram a maior quantidade da série histórica para março. Já em três meses também houve recorde, com acréscimo de 3,23% nos casos.