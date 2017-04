Fernandópolis recebe exposição sobre cultura do café

Exposição conta a história do café em Fernandópolis (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Uma exposição fotográfica itinerante que conta um pouco da história da cultura do café está aberta em Fernandópolis (SP) até domingo (30). O café faz parte do desenvolvimento da região noroeste paulista. A exposição é aberta ao público e pode ser conferida no Teatro Municipal “Merciol Viscardi”, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

O intuito do projeto “Memórias afetivas e a cultura do café” é revelar e promover o diálogo por meio de identidades, pluralidades e singularidades características entre as propriedades e cidades que possuem vestígios da cultura do café na região de São José do Rio Preto (SP).

A exposição conta com 17 painéis fotográficos que ilustram as memórias afetivas que fazem parte da nossa identidade cultural. Além dos painéis, o Museu Histórico Municipal de Fernandópolis cedeu peças de seu acervo para ilustrar a exposição e ajudar a contar um pouco dessa história.

A mostra está aberta a visitações até o dia 30 de abril, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Teatro Municipal “Merciol Viscardi”. Visitas de escolas também podem ser agendadas pelo telefone 3442-3797 (horário