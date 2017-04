Nhandeara: Animais abandonados precisam de lar

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Além dos bichos que mantêm em lares de passagem, os voluntários da APAN (Associação Protetora dos Animais de Nhandeara) estão prestando atendimentos a mais de 40 cães e gatos que foram abandonados naquela cidade.

Os pets estão em um clube desativado próximo à Nhandeara. Alguns dos animais atendidos estão doentes, com lesões na pele, vermes e feridas. A protetora voluntária Danny Valeriano entrou em contato com o Diário para pedir ajuda.

“São 42 animais, entre eles gatos e cães. Muitos deles foram abandonados à própria sorte, uns com doença de pele, outros com vermes, outros presos em corrente curta. Estão doentes, machucados… e o Poder Público nada faz a respeito. Umas colegas foram até o local e fizeram fotos dos que estão bem aparentemente. Precisamos de lares para eles. Estamos revezando, para trata-los e medicá-los todos os dias. Todo o recurso que gastamos sai do nosso próprio bolso”.

A protetora relata ainda episódios cruéis vividos pelos bichinhos. “Um gatinho que estava nesse mesmo local foi vítima de maus tratos. Deram uma porrada tão forte nele que quebrou a mandíbula, perfurou o céu da boca e cegou o animal. O que mais dói é que depois de todo esse sofrimento, ele é carinhoso e pede atenção o tempo todo”.

Danny prossegue: “Estamos aos poucos improvisando o necessário. Mas eles precisam urgentemente de um lar, são machos e fêmeas. O local que eles ficam é de assustar; um clube abandonado, que fica em uma estrada de terra, não tem cobertura”, finaliza. O telefone para maiores informações é o (17) 98222-8764.