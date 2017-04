Ponto de vista

Se é que há alguma, raras são as cidades da região que não enfrentam o desafio de ruas esburacadas. Aqui em Votuporanga, ano passado, o então vereador Eliezer Casali cutucou a administração quando afirmou da tribuna que “a cidade mais parece um queijo suíço, tantos são os buracos existentes em suas ruas”.

Medidas

Em Fernandópolis o prefeito André Pessutto, que fecha domingo seus primeiros quatro meses no cargo, transferiu a responsabilidade para sua antecessora, Ana Bim: “Ficaram quatro anos sem tapar um buraco, por isso é que estamos nessa situação”. Em Jales a situação é também crítica. E os prefeitos enfrentam dificuldades financeiras para atacar de frente os problemas. O serviço é caro e o volume de ruas que estão nessa situação é desproporcional

Na ofensiva

O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo está sendo mais prático. Correu atrás de recursos e obteve resposta positiva do governo do Estado. A liberação de verba suficiente para o início das obras. O dinheiro que veio não é suficiente, porém, para acabar com o desafio. Vai precisar de muito mais. Idêntica busca de verbas está sendo desenvolvida por João Dado, aqui em Votuporanga. As coisas estão sendo feitas na medida do possível.

Em ação plena

O dia ontem foi movimentado para a Associação Comercial de Votuporanga. Pela manhã, no auditório, o lançamento da promoção “Amor em Dobro”, que começa na próxima terça e se estende até dia 12 de junho, englobando dois eventos importantíssimos do calendário comercial: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. À noite, no Centro de Eventos Jornalista Nelson Camargo, deu-se o 3º Encontro de Mulheres, iniciativa da entidade.

Em Dia

Depois de Eduardo Gil, filho do casal Clarice/Jaime Gil, que é o secretário de Desenvolvimento Agrícola de Jundiaí desde o começo do ano, agora é a vez de outra pessoa de Votuporanga ocupar cargo importante fora daqui. A delegada de polícia Gláucia Simões desempenha o cargo de coordenadora geral do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Na coluna de amanhã mais informações.

Coisa & Tal

O radialista Osmar Cunha, animador do programa matinal Clube da Moçada, na Rádio Clube FM, foi apanhado de surpresa ontem cedo com uma presença não esperada. Ele se emocionou, chegou a chorar. Foi a visita que lhe fez, acompanhada de parentes, a garota Rafaela Cézar Silva, 10 anos de idade, acometida de Leucemia, doença detectada recentemente e que é alvo de uma campanha que mobiliza a cidade e a região, na busca de doadores de medula óssea com o afã de encontrar um que seja compatível para a realização do transplante, caminho para que ela possa ficar curada. Rafinha, como ela ficou conhecida, foi à Rádio Clube FM para agradecer o apoio que tem recebido no seio da comunidade e o trabalho de divulgação que tem sido oferecido pela emissora. Foi de fato emocionante.

Entre aspas

Ricardo Morial, tio da Rafinha e um dos impulsionadores da campanha:

– A nossa intenção é tentar angariar o máximo possível de doadores, se não der para ajudar a Rafinha, que ajude outras pessoas.

Hoje na história

NO DIA 27 DE ABRIL DE 1940 era inaugurado em São Paulo o Estádio Municipal do Pacaembu, na época o maior das Américas, com capacidade pra receber 40 mil pessoas. Em 1987 o presidente José Sarney baixava medida provisória limitando o direito de greve. Comemora-se hoje: Dia da Empregada Doméstica, do Sacerdote e Mundial do Teatro.