Pressão Popular: Petição visa retorno do poder de decisão dos Conselhos Municipais

Com o objetivo de restaurar o caráter deliberativo dos Conselhos Municipais declarados apenas consultivos pela Lei Complementar nº 325/2017, enviada à Câmara pelo Poder Executivo, o presidente do Comdema de Votuporanga, André Navarro, criou uma petição online.

Segundo ele, esse “retrocesso na participação da Sociedade nas decisões públicas” demonstra a facilidade com que a administração “esquiva-se do debate sadio e construtivo! E também das críticas fundamentadas”.

O presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente argumenta que os conselhos que já eram deliberativos por força de outras leis municipais deixaram de ser em razão da publicação da L.C. nº 325/20017. “Quando Deliberativo, um Conselho pode decidir efetivamente sobre questões dentro de suas atribuições. Ele não apenas aconselha, ele decide. Transformar esses Conselhos em Consultivos é diminuir a participação da sociedade civil nas decisões públicas”.

Navarro prossegue, afirmando que: “no caso do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento sendo Deliberativo poderia, entre outras decisões, vetar a implantação de atividades poluidoras no município. O Conselho da Cidade, por exemplo, poderia evitar a ocupação intensiva da bacia de drenagem da Represa Municipal, ou mesmo o crescimento da cidade para áreas de fragilidade ambiental”.

Para ele, o que o artigo 70 dessa lei fez “foi tirar as funções deliberativas dos Conselhos Municipais que já eram declarados Deliberativos por outras leis municipais. Foram mantidos Deliberativos apenas os Conselhos assim declarados por leis federais. Assine essa petição e fortaleça o coro em prol da manutenção da participação da sociedade nas decisões sobre o futuro da nossa cidade”.

Até o fechamento desta reportagem, o documento contava com quase 40 assinaturas. Cabe mencionar que as petições virtuais não possuem validade jurídica no Brasil. “Assinaturas no AVAAZ.ORG só servem como uma forma de protesto e não como uma petição válida”, diz a página.

Estruturação organizacional

Por meio de nota, a Prefeitura informa que a lei 325/2017, que trata da estruturação organizacional da Administração, também deu início ao processo de estruturação organizacional dos conselhos. “Dessa forma, fica mantida atribuição de deliberação dos conselhos somente nos casos em que a legislação federal determina, portanto, segue-se o preceito da União”.

Ainda segundo a administração, “vale ressaltar que nesta estruturação dos conselhos, o próximo passo será a criação de projetos de lei complementar que tratarão detalhadamente de cada órgão, especificamente, para adequá-los à legislação federal e ao artigo 70 da lei municipal em questão”.

Para finalizar, a Prefeitura afirma que: “Os conselhos têm entre seus objetivos propor normas, criar e participar de debates sobre intervenções da Administração, oferecer estudos técnicos, pareceres e soluções, além de indicar reparos e estudos, ou seja, têm importante papel consultivo e propositivo nas tomadas de decisões administrativas”.