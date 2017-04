Proprietários do Vida Nova II assinam contratos de compra

Na última terça-feira (25), 170 famílias do módulo III do Residencial Vida Nova Votuporanga II assinaram os contratos de compra de suas moradias. O conjunto habitacional será construído na zona oeste da cidade, próximo ao 2º distrito industrial, com acesso principal feito pela Av. Feres Cury.

Os interessados devem comparecer ao Plantão de Atendimento (Rua Santa Catarina, 3545 – Centro) munidos dos originais e cópia dos documentos pessoais: RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço (conta de água, ou luz, ou telefone, ou extrato bancário enviado pelo correio), imposto de renda (quando declarado). Maiores informações: 0800 730 2020.

Foto: Reprodução