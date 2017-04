Rápidas da Polícia

Paciente tem ataque de fúria e destrói pronto-socorro

Um homem teve um ataque de fúria durante a madrugada de ontem e destruiu móveis e aparelhos do pronto-socorro de Auriflama. Por causa disso, apenas os atendimentos de urgência e emergência estão sendo realizados. Os atendimentos leves estão sendo encaminhados para as unidades básicas de saúde.

De acordo com informações da polícia, o suspeito chegou ao local pedindo atendimento e falando que estava machucado. Ao chegar ao pronto-socorro, as enfermeiras disseram para a polícia que já tinham notado o homem alterado e, possivelmente, sob efeito de drogas.

Segundo o relato das enfermeiras para a polícia, ao fazer o atendimento no homem, ele ficou alterado e começou a derrubar os móveis e os aparelhos e medicamentos do local. As salas reservadas para a emergência e a triagem de pacientes ficaram destruídas.

Quando a Polícia Militar foi chamada, o homem já tinha fugido e a suspeita da polícia é que ele tenha agredido outra mulher que estava em uma praça próxima ao pronto-socorro. Ela foi atendida e teve ferimentos leves. A polícia procura pelo suspeito.

**

Homem é encontrado morto em estrada de terra

Um homem de 25 anos foi encontrado morto na noite desta terça-feira em uma estrada de terra no bairro Jardim Tarraf II, em São José do Rio Preto. O crime ocorreu perto de uma universidade na região.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da polícia estava em patrulhamento pela área, quando uma pessoa passou e avisou ter ouvido tiros vindos de uma estrada de terra no bairro.

Os policiais foram até o local e encontraram um corpo no meio da estrada. Uma equipe de resgate foi acionada e quando chegou o médico constatou a morte da vítima. De acordo com a polícia, havia uma mancha de sangue perto da cabeça da vítima, provocada por arma de fogo.

A Polícia Científica foi ao local e recolheu provas para ajudar a polícia a investigar o crime. Por enquanto, não há suspeitos.

**

Técnico de informática é preso após tentar abusar de criança

Um técnico de informática de 30 anos foi preso em flagrante na terça-feira, depois de tentar abusar de uma criança de 8 anos, no distrito de Engenheiro Schmitt, em São José do Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o garoto contou à mãe que foi até a casa do técnico para levar seu tablet para o conserto. No local, o homem teria tentado passar as mãos nas partes íntimas da criança, que ficou assustada e sem reação.

Ainda segundo o boletim, a polícia foi até o local, o suspeito negou tudo e ainda disse aos policiais que o lugar não é sua casa. O homem alegou que sua residência está localizada em outro endereço e que, no momento do suposto abuso, estava neste outro local . O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça.

**

Motorista capota o carro em estrada vicinal

Um motorista de 31 anos teve ferimentos graves após capotar o carro que dirigia pela estrada vicinal que liga os municípios de Macaubal (SP) e Monções (SP). O acidente aconteceu na tarde da terça-feira.

De acordo com informações da polícia, o homem ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Votuporanga. Segundo o hospital, a vítima teve traumatismo craniano e está internado.

Segundo a polícia, o carro após capotar caiu em uma ribanceira e chegou a ficar com as rodas para cima. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente com o motorista, que estava sozinho.

**

Carro pega fogo na rodovia que liga Nhandeara a Ida Iolanda

Um veículo Ford Fusion pegou fogo na rodovia Feliciano Alves Cunha, no trecho entre Nhandeara e o trevo de acesso ao distrito de Ida Iolanda, na terça-feira.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual de Votuporanga, as causas do incêndio são desconhecidas. O motorista do veículo saiu no momento em que o carro começou a pegar fogo e não teve ferimentos. O veículo ficou destruído.