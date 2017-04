Santa Casa: Encontro de Famílias Grávidas acontece hoje

Nesta semana, a Santa Casa de Votuporanga tem uma programação voltada para as mulheres grávidas e seus familiares. Nesta quinta-feira (27/4), será realizado mais um Encontro de Famílias Grávidas, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos do Hospital.

A enfermeira da Maternidade, Gessimaria Ramos, irá abordar sobre o aleitamento materno: cuidados e orientações gerais. A amamentação é mais eficiente instrumento na promoção de saúde física e mental já desde a primeira fase da vida humana.

O enfermeiro Rodrigo Ribeiro explicou que o cuidado com o recém-nascido requer preparo, dedicação e aprendizagem. “Traremos essa temática para que as famílias possam conhecer, aprofundar seus saberes, tirar dúvidas e compartilhar experiências e vivências”, disse.

Ele destacou que é muito importante que a gestante busque informações e também converse sobre amamentação. “Ela deve ficar atenta porque a experiência com a amamentação costuma ser diferente entre as mulheres, algumas passam por dificuldades iniciais. O aleitamento materno é muito influenciado pela condição emocional da mulher e pela sociedade em que vive. O apoio do companheiro, dos parentes, dos profissionais de saúde, enfim, de toda a sociedade é fundamental para que a amamentação ocorra sem complicações e, por isso, convidamos toda a família para o encontro”, complementou.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o aleitamento materno deve ser o único alimento até os seis meses. Depois desse período, além do leite materno, o bebê deve receber outros alimentos. A amamentação é fundamental para o desenvolvimento da criança, principalmente, até os 2 anos de idade ou mais. No panorama nacional os indicadores de aleitamento materno estão aquém do que recomendado pela OMS.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância do Encontro de Famílias Grávidas. “Quando propomos este grupo, a ideia era preparar as famílias para este momento tão especial e aproximá-las dos nossos profissionais de saúde. Somos o único hospital da cidade com a segurança de uma UTI Neonatal, centro cirúrgico com certificação de qualidade de esterilização e corpo clínico qualificado, diferenciais que são apresentados durante o evento. Nosso objetivo tem se concretizado a cada encontro e só é válido com a presença dos votuporanguenses”, concluiu.

A entrada pela guarita da Rua Osvaldo Padovez. A participação é gratuita e não há necessidade de fazer inscrição.