Sucesso Garantido: “Guardiões da Galáxia Vol. 2” chega hoje, no Cine Votuporanga

Mais uma vez, o Cine Votuporanga entra no circuito internacional dos grandes filmes. O lançamento mundial “Guardiões Da Galáxia Vol. 2” entra em cartaz nesta quinta-feira, em sessões diárias, às 18h e 20h, 3D digital – cópia dublada.

No domingo, a sessão das 20h será legendada. Sucesso de público e crítica, “Velozes e Furiosos 8” continua, diariamente, às 22h15 em 3D digital, cópia dublada.

Guardiões

A sequência de um dos maiores sucessos do Universo Marvel chega às telas nesta quinta-feira (27/4). Todos os responsáveis pelo sucesso do primeiro longa estão de volta. James Gunn assume a direção e o roteiro novamente. O elenco também foi mantido. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper e Michael Rooker vivem os personagens principais.

Agora já conhecidos como os Guardiões da Galáxia, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Enquanto isso tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill (Chris Pratt). As peripécias dos Guardiões acontecem dentro do Universo Marvel, mas numa região muito longe da Terra, onde todas as outras tramas acontecem, inclusive a de Thor. Assim, esses personagens não devem nada ao mundo dos Vingadores, pelo menos por enquanto. O roteiro, então, fica livre de praticamente tudo que já aconteceu nos 14 filmes prévios. Simplesmente, imperdível!

Programação do Cine Votuporanga do dia 27/04 a 03/05:

Guardiões Da Galáxia Vol. 2 – diariamente às 18h e 20h – 3D Digital – Cópia Dublada

Lançamento Mundial

No domingo, na sessão das 20h, a cópia será legendada

“Velozes e Furiosos 8” – Diariamente às 22h15 – 3D Digital – Cópia Dublada

