Ponto de vista

Por Antonio Carlos de Camargo:-

Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Esta a triste realidade do Brasil de hoje, que já foi de ontem e que, certamente, continuará sendo a de amanhã. Pelo jeito, ninguém se salva desse quadro de pouca vergonha, que a cada dia abraça mais protagonistas do nosso mundo político. E, na maior cara de pau, todos se consideram injustiçados limpinhos da silva, perseguidos. Pior ainda quando a crise chega ao Palácio do Planalto e envolve por inteiro o presidente da República. E justo agora, quando a situação começa a emitir sinais de recuperação no plano econômico. Pobre Brasil, pobres brasileiros.

Mais conforto

Inconformado com a qualidade do atendimento oferecido pelas agências bancárias aos seus clientes, o vereador Ali Hassan Wanssa conseguiu aprovar na Câmara Municipal de Votuporanga projeto de lei de sua autoria determinando que agências abram meia hora antes para receber idosos e adultos com crianças para que estes possam sentar-se e utilizar os banheiros até o horário de abertura do expediente.

Nada mudou

Semana passada, em entrevista concedida à Rádio Clube FM, Ali disse que o problema é que a norma não tem sido cumprida, ou, melhor ainda, tem sido ignorada. Na entrevista o vereador disse que está em contato com o PROCON para solicitar sua interferência e a aplicação do dispositivo legal.

Dificuldade

Um dos principais adversários da garantia da aplicação de leis na cidade é a incapacidade de a Prefeitura exercitar seu papel de fiscalização. Como não há profissionais em número suficiente não há também o acompanhamento para se saber se as medidas estão sendo praticadas. Acaba ficando tudo do jeito que está.

Lá e Cá

A Associação dos Moradores dos Bairros da Zona Norte da Cidade resolveu dar o troco à administração municipal e emitiu nota refutando o conteúdo da resposta oferecida pela assessoria do prefeito na semana anterior. E prometendo que vai continuar vigilante, exigindo sempre que necessárias explicações sobre questões administrativas.

Ponto final

Sem pretender meter a colher no doce, mas entendendo que é preciso evitar que ele açucare, a melhor sugestão que se pode dar é a Prefeitura designar alguém para atuar no meio de campo procurando com isso acabar com esse entrevero que não leva a nada. Porque não marcar logo a audiência pretendida, buscando de forma direta encerrar o episódio.

Coisa & Tal

Perguntar não ofende: Quem vai pedir o boné primeiro: o presidente Michel Temer ou o técnico Rogério Ceni. Os dois estão na boca da onça.

Entre Aspas

Do vereador Dr. Ali durante entrevista ao Clube Notícias semana passada:

– A lei está em vigor e temos que cobrar. Estamos conversando, Dado está empenhado e essa fiscalização através do PROCON e fiscais da prefeitura, é só começar a autuar e multar. O brasileiro só começa a mudar quando sente no bolso.

Hoje na história

NO DIA 19 DE MAIO de 1994 morria Jacqueline Kennedy Onassis, viúva de John Kennedy e depois do armador grego Aristóteles Onassis. Em Votuporanga, em 1948, era realizada a primeira ligação interurbana para São Paulo. Em 1986 era fundada a Associação Benefi cente Nosso Lar. Em 2007 falecia o médico Miguel Gerosa.