NOSSIDE: Votuporanguenses recebem Prêmio Mundial de Poesia

Nesta quarta-feira (24/5), a partir das 19h, o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, sedia a cerimônia de entrega do Prêmio Mundial de Poesia Nosside a dois autores residentes em Votuporanga: José Luis Piacenti e Maria Helena de Oliveira e Souza.

O evento é aberto a todos os públicos e será realizado na sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo. Os autores tiveram seus poemas selecionados pelo júri da 32ª edição do concurso, realizada em 2016 e organizada pelo Centro de Estudos Bosio, localizado em Reggio Calabria, na Itália.

O poema de Maria Helena, “Revelação”, foi um dos 15 textos classificados na categoria “Mencionados Distintos”, o que garante à autora a Medalha Nosside, o atestado de participação no concurso e a publicação de seu poema na “Antologia Nosside 2016”, nas versões impressa e e-book. Já o poema de José Luis, “Da letargia à mão”, foi um dos 35 textos selecionados na categoria “Mencionados”, garantindo-lhe o atestado de participação e a publicação de seu poema na versão e-book da antologia.

Além da entrega dos prêmios de Maria Helena e José Luis, a cerimônia contará com a presença de outros poetas da região, também laureados na última edição do concurso, que farão a leitura de seus textos. Entre os nomes com presença confirmada estão: Armida Crocillo Madi, Eliana Magrini Fochi, Merli Maria Garcia Diniz e Walter Merlotto.

A secretária e representante do Nosside no Brasil, Rosalie Gallo y Sanches, de São José do Rio Preto (SP), também comparecerá ao evento e fará a apresentação da nova edição 2017-2018 do prêmio.