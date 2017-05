Prefeito pede recursos para melhorias no esporte 

Em breve, Votuporanga será sede de duas grandes competições esportivas. Entre 17 e 20 de agosto sedia as disputas regionais do Jori 2017 e em 2018 os Jogos Regionais do Interior. A tradição da cidade em organizar campeonatos de alto nível e também o perfil esportivo do cidadão votuporanguense é que tem motivado o prefeito João Dado a buscar melhorias para o setor.

Nesta terça-feira, ele esteve em São Paulo acompanhado do Secretário de Esportes, José Ricardo da Cunha, para uma reunião com o Coordenador de Esporte e Lazer da SELJ, Flavio Godoy de Toledo a fim de reforçar o pedido de recursos financeiros para serem utilizados nas obras de adequação e reformas de onze praças esportivas e a implantação de duas novas academias a céu aberto.

Na oportunidade, o prefeito solicitou ainda a doação de kits de materiais esportivos (bola, uniformes e chuteiras), para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens do município. Os pedidos estão em análise.