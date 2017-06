Jales encerra Zona Azul e deixa fiscais sem receber

Fiscais foram dispensados e ficaram sem receber o último salário

Desde a manhã de quarta-feira, 14, Jales está sem os serviços da Zona Azul, uma vez que a Prefeitura decidiu não prorrogar o contrato firmado em junho de 2012 com a empresa Soluções em Tecnologia de Trânsito Ltda, a Tetran, de Goiânia (GO), segundo o jornal A tribuna daquela cidade. De acordo com o secretário de Planejamento e Trânsito, Niltinho Suetugo, a Prefeitura pretendia prorrogar o contrato com a empresa por pelo menos mais um ano. “Nós procuramos a direção da empresa há algum tempo para saber se havia interesse em continuar com o serviço por mais um ano. A intenção era fazer a prorrogação por mais doze meses e, nesse período, preparar um edital e fazer uma nova licitação”.

Apesar de responder que tinha interesse na prorrogação, a empresa não conseguiu apresentar até a data estabelecida pela Prefeitura – 12 de junho – como prazo final para renovação do contrato. De acordo com informações, o prefeito Flá Prandi e o secretário Niltinho Suetugo foram surpreendidos com a informação de que a Tetran havia decidido não mais continuar prestando serviços em Jales. “Acredito que a empresa não conseguiu obter as certidões negativas de débitos exigidas para a prorrogação”, disse Niltinho. As certidões negativas de débitos previdenciários e trabalhistas são documentos exigidos por lei para assinatura de contratos e suas prorrogações.

A interrupção dos serviços surpreendeu também os 21 funcionários que prestavam serviços à empresa em Jales, atuando como fiscais da Área Azul. Expedito, um dos fiscais, confirmou que só ficou sabendo da situação na terça-feira, 13. “Eu trabalhei o dia inteiro e à tarde, quando fui ao escritório levar o dinheiro, a gerente – depois de recolher o dinheiro – disse que eu estava dispensado, pois não tinha mais Área Azul em Jales. Eu ainda perguntei: e o pagamento? E ela disse simplesmente que não tinha dinheiro e que, se quisermos receber era para procurar a Justiça”, reclamou Expedito. “Eu tenho 58 anos e trabalho na empresa há quase um ano. A minha situação chegou ao fundo do poço, pois tenho aluguel, luz e água para pagar, tenho que fazer a compra do mês e não tenho dinheiro”, completou.

Secretário reclama de comerciantes

Perguntado sobre o tempo que a cidade deverá ficar sem os serviços da Área Azul, o secretário Niltinho Suetugo explicou que a abertura e conclusão de uma nova licitação é um processo demorado. “Acredito que ficaremos, no mínimo, uns 90 dias sem a Área Azul”, disse ele. Niltinho disse também que a Área Azul não vinha funcionando adequadamente, por falta de fiscalização efetiva, e aproveitou para reclamar dos comerciantes.

“Infelizmente eu tenho que dizer que a maior falha da Área Azul é dos comerciantes, pois muitos deles utilizam o estacionamento o dia inteiro com apenas um ou dois cartões. O objetivo da Área Azul é permitir a rotatividade que beneficia principalmente os clientes do nosso comércio, mas essa rotatividade é prejudicada pelos próprios comerciantes”, disse o secretário.

Área Azul rendeu apenas R$ 115 mil em 2016

De acordo com o contrato de concessão assinado em 15 de junho de 2012, ainda na administração do ex-prefeito Humberto Parini, a empresa Tetran teria que repassar para a Prefeitura, mensalmente, o valor correspondente a 20,5% da arrecadação obtida com a cobrança de cartões da Área Azul. Em 2017, até o dia 19 de abril, quando a empresa fez o último repasse à Prefeitura, os cofres municipais tinham sido reforçados com apenas R$ 54,5 mil oriundos da Área Azul. No ano passado, quando a Prefeitura esperava arrecadar R$ 250 mil com o repasse da Tetran, os cofres municipais registraram a entrada de R$ 115,6 mil, o que significa menos de R$ 10 mil por mês.