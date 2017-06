Assaltantes invadem Banco do Brasil em Rio Preto

Imagens de câmeras de monitoramento do Banco do Brasil, agencia que fica localizada no centro de Rio Preto, flagraram apenas a invasão da agência que foi feita por três homens domingo cedo. Nas imagens os bandidos arrombaram a porta, entraram na sala de controle e desconectaram as câmeras.

O alarme foi acionado às 11h. Avisado pela empresa de monitoramento, o gerente avisou a PM. Houve mobilização para cercar parte da região central, inclusive com uso de helicóptero, mas os assaltantes conseguiram fugir.

Após desligarem as câmeras os assaltantes tentaram arrombar o cofre com uso de furadeira, mas não conseguiram terminar o serviço e fugiram.

A DIG de Rio Preto investiga o caso.