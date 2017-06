Briga e facadas em São João do Marinheiro

Uma briga de uma mulher contra outra que se encontrava com seu filho adolescente quase termina em tragédia no final da tarde deste domingo no Distrito de São João do Marinheiro, em Cardoso.

A discussão começou na praça central do vilarejo e segundo testemunhas mãe e filho foram esfaqueados por uma mulher, que recebeu apoio de um homem que também agrediu as vitimas com pauladas. Diante de tanta violência, populares apartaram a briga, mas o casal agressor fugiu do local sem deixar pistas. Os feridos foram encaminhados a atendimento médico em Cardoso e passam bem.

As Policias Militar e Civil registraram o delito como tentativa de homicídio e agora investigam o paradeiro dos dois.