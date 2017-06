DECISÃO DO STF: Projeto concede 13º salário a prefeito e secretários

Dado pede urgência na votação do documento; agentes políticos ainda terão direito a férias remuneradas, com um terço a mais dos subsídios

Foi apresentado ontem, na Câmara de Votuporanga, o projeto de lei complementar nº 35/2017, de autoria do poder executivo, que concede o pagamento de 13º salário ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e aos a eles equiparados, já a partir do próximo mês.

Os agentes políticos ainda terão direito a férias anuais remuneradas, com um terço a mais dos subsídios, entretanto, o período de concessão deste benefício aos secretários municipais e equiparados dependerá de prévia autorização do prefeito.

Na justificativa do projeto, João Dado argumenta que “Essa providência se faz necessária em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do RE 650898, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento de abono de férias e 13º salários a prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores não fere o disposto no art.39, § 4º da Constituição Federal, pois se tratam de direitos de todos os trabalhadores, inclusive dos agentes políticos”.

Dado prossegue, considerando que o pagamento da primeira parcela do 13° salário deverá ser paga até o dia 30 de julho do corrente ano. Por isso, “requeiro a tramitação da matéria em regime de urgência”.

Segundo o projeto, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão a conta das dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Economia de guerra

Cabe lembrar que, dentre os assuntos exibidos pelo prefeito na coletiva que apresentou o balanço dos 100 dias de governo, um dos que mais chamaram atenção foi a reestruturação administrativa, anunciada por Dado antes mesmo da posse como chefe do Executivo.

“Não vivemos um momento econômico favorável, então tínhamos uma perspectiva que haveria queda de arrecadação e para isso foi preciso economia de guerra”, discursou Dado.

Atualmente, o salário bruto de secretários municipais de Votuporanga é de R$8.887,96, quase o mesmo valor estipulado ao vice, Renato Martins, que é de R$ 8.607,01. Já com relação ao prefeito João Dado, estima-se que o chefe do Executivo receba aproximadamente R$ 17,1 mil.

Em tempo

De acordo com uma publicação da revista eletrônica Consultor Jurídico, com informações da assessoria do STF, o julgamento do caso que envolve o pagamento de 13º e terço de férias a prefeitos, vices, ministros, secretários, deputados, senadores e vereadores teve início em fevereiro de 2016 e foi suspenso algumas vezes por pedidos de vista.

Citado no processo, o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição, proíbe o acréscimo de gratificações e adicionais aos subsídios dos detentores de mandatos eletivos.

Para o ministro Marco Aurélio, relator do caso, “prefeitos e vice-prefeitos não podem ter benefícios equiparados ao de servidores, pois não têm natureza profissional com o estado, mas apenas relação política e eventual. A mesma tese se aplicaria a ministros, secretários, deputados, senadores e vereadores, na visão do relator”.

Porém, venceu o voto do ministro Luís Roberto Barroso, que considera que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do 13º e das férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores, com periodicidade anual.

Dia 1 de fevereiro, o ministro Luiz Fux seguiu a divergência aberta por Barroso. Também seguiram esse entendimento os ministros Teori Zavascki (já falecido), Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, num placar de seis votos a quatro. Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia acompanharam o relator. O decano, Celso de Mello, não votou.

