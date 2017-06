Fieis católicos oram pela saúde do Pe. Sílvio

Amigos, familiares e representantes da paróquia de padre Sílvio rezam por ele (Foto: Elma Bassan Mendes)

O Padre Silvio Roberto dos Santos ex pároco da Igreja Santa Luzia de Votuporanga e que atualmente responde pela Paróquia Menino Jesus de Praga, na Redentora em São José do Rio Preto é alvo de correntes de orações e de manifestações de carinhos pela comunidade católica das duas cidades. Ocorre que, ele se encontra internado no Hospital Beneficência Portuguesa de Rio Preto, desde o último domingo (18), com um quadro de endocardite –infecção no revestimento interno do coração.

Neste final de semana amigos, familiares e centenas de católicos se encontram em vigília em torno daquele Hospital realizando orações e entonando cânticos para a melhora de sua saúde.

O ultimo boletim emitido pela assessoria de comunicação daquele Hospital dava conta que o estado de saúde do Padre é delicado, que continua sedado, entubado e respiracom ajuda de aparelhos.

Manuela Sanches, sobrinha do Pe. Silvio, pede por meio de suas páginas no Facebook e Instagran para que as pessoas não liguem ao Hospital para perguntarem sobre o estado de saúde dele. Ela se encarrega de divulgar as noticias sobre a saúde do Padre em vários períodos. No mesmo post ela agradece em nome da família as centenas de manifestações de carinhos, orações e mensagens e finaliza, “agradecemos todo o amor de vocês por ele”.