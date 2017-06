Homens ateiam fogo em travesti de Rio Preto

Avenida Cenobelino Barros Serra é um tradicional ponto de travestis em Rio Preto (Foto reprodução)

Ela se encontra internada no HB (Hospital de Base) em estado grave com 20% do corpo queimado, com queimaduras de 3º grau. O crime, enquadrado como tentativa de homicídio aconteceu na madrugada de domingo (25) no bairro Parque Industrial. A Polícia Civil investiga o caso e procura os suspeitos do crime.

De acordo com um boletim médico emitido pelo Hospital, a travesti, teve queimaduras na cabeça, rosto, tronco e membros superiores e será submetida à cirurgia.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava na avenida Cenobelino de Barros Serra, ponto tradicional de travestis, quando foi atacada por dois ou três homens. No registro policial consta que eles jogaram etanol e atearam fogo no corpo da travesti.

Segundo informações ela foi para casa onde mora com outras travestis e como estava bêbada dormiu, quando acordou no final da tarde, já não suportava as dores e foi levada as pressas para atendimento médico. O atual estado de saúde dela é considerado grave.