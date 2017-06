Ladrões invadem e roubam dinheiro de agência bancária de Cedral

Assaltantes furtaram dinheiro do cofre de uma agência bancária no Centro de Cedral (SP), na manhã desta segunda-feira (26). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o gerente da agência, que fica na avenida Olavo Bilac, acionou a PM ao chegar para abrir o banco e perceber que o local havia sido invadido.

Segundo a polícia, os criminosos entraram pela porta da frente da agência com uma chave falsa e tiveram acesso à sala onde fica o cofre principal. Com uma serra profissional, segundo a polícia, conseguiram arrombar o cofre e tirar o dinheiro de um dos compartimentos. A polícia ainda não informou a quantia levada. (G1)