Rápidas da Polícia

Motociclista morre em acidente na SP-300 –

Um motociclista 31 anos morreu após cair na rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho da cidade de Bento de Abreu, na manhã do último domingo. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Andradina, que atendeu a ocorrência, o rapaz era morador em Valparaíso e conduzia uma motocicleta Honda CB 600 cilindradas com placa de Ilha Solteira.

Ele trafegava na pista sentido Valparaíso-Rubiácea quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou se desequilibrando e caindo na rodovia. Com a força do impacto, o motociclista acabou morrendo na hora. Parte da pista precisou ser fechada para que veículos e o corpo fossem retirados do local.

**

Trio é preso ao transportar droga escondida em caminhão

Três homens foram presos em flagrante transportando drogas em um caminhão, na manhã de sexta-feira, na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Neves Paulista. O trio já vinha sendo investigado há alguns dias pela Polícia Civil de São José do Rio Preto.

De acordo com a polícia, eles estavam em um caminhão carregado com engradados e toda a droga estava escondida debaixo da carga. No veículo, a polícia encontrou cerca de 100 tijolos de maconha e aproximadamente 300 quilos da droga foram apreendidos.

A suspeita é de que eles compravam a droga na capital paulista e guardavam em uma chácara em Neves Paulista para depois distribuir para traficantes de toda a região.

Dois suspeitos são de Mirassol e o outro é de Goiás. Eles estão presos na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de São José do Rio Preto e vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

**

Jovem morre após ter 90% do corpo queimado

O jovem Gustavo Henrique Alcântara, 19 anos, morreu na manhã de domingo, em um hospital de Bauru, onde se tratava de queimadura de terceiro grau.

Ele se acidentou no último dia 15, em Araçatuba, quando foi atingido por labaredas e óleo fervendo de um tacho para fritura.

O acidente doméstico ocorreu na casa da família do rapaz, na Rua Wandenkolk, bairro Novo Paraíso.

Com boa parte do corpo queimado, o rapaz foi internado em estado grave na Santa Casa de Araçatuba. Um dia depois, ele foi transferido para o Hospital de Bauru.

Acidente

Na tarde do dia do acidente, a vítima teria sido atingida por labaredas quando fritava salgados em um tacho com óleo fervendo. Um acidente fez com que o óleo e o fogo se propagassem contra o próprio corpo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, substâncias inflamáveis, como o álcool, devem ser mantidas longe do fogo, seja no fogão ou na churrasqueira.

Também é preciso muito cuidado ao manusear óleo quente, e verificar, principalmente, se a panela utilizada está bem posicionada, para evitar que caia ou vire sobre o fogão.

**

Homem fere ladrão com motosserra após tentativa de furto

Um homem é procurado pela polícia suspeito de tentar matar um jovem de 18 anos com uma motosserra na noite de domingo, no bairro Vila das Flores, em Lavínia.

Segundo a polícia, o jovem tentou furtar a casa do homem, que flagrou a ação. Em seguida, o dono do imóvel pegou uma motosserra e feriu o assaltante. A vítima foi encaminhada ao hospital de Mirandópolis, onde passou por cirurgia. O estado de saúde ele é considerado estável.

Ainda de acordo com a polícia, um inquérito será instaurado para investigar o caso. O homem que utilizou a motosserra fugiu e não foi