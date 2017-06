Eixo Binário – Passaporte para a morte!

José da Silva Soares:-

Acidentes de trânsito em Votuporanga, já viraram rotina! Diariamente vemos estampado em nossos jornais, noticias envolvendo essas ocorrências. Gasta-se dinheiro, com projetos visando educar e orientar motoristas e ciclistas para o trânsito, mas, infelizmente, enquanto certos condutores irresponsáveis se sentirem “poderosos” na direção, as campanhas serão inócuas, se tornando apenas letras mortas!

Votuporanga, segundo as estatísticas, possui aproximadamente 80.000 veículos, entre motos e carros. Se considerarmos que, desses, 30% estejam diariamente em circulação, teremos 24.000 veículos transitando por nossas ruas. E, ainda, se apenas 50% desses condutores forem educados e conscientes do dever de bem dirigir com segurança, teremos outros 12.000 condutores, possivelmente irresponsáveis, fazendo do trânsito o quintal de suas casas, agindo como se fossem os únicos donos das ruas, especialmente, como temos notado, Nos EIXOS BINARIOS!

Aliás, eixos estes que estão tirando o sono de muitos cidadãos, que residem naqueles traçados, inclusive este articulista. Fazendo uma rápida pesquisa, em Nova York, o limite de velocidade em muitas vias é de 40 Km, Londres 32 Km, Tóquio 30, 40 e 50 Km. Em São José do Rio Preto, nas ruas, 40 Km.

Antes da implantação dos eixos binários, nas ruas “contempladas” o limite era de 40 Km e, após implantados, na calada noite passaram para 50 Km!!!! Depois querendo resolver o problema da alta velocidade por muitos empreendida, especialmente na Rua Bahia, altura da Rua Rio Grande, decidem escrever no asfalto, ‘DEVAGAR”!! Quanta incoerência! Não nos esquecendo que há pouco tempo naquelas imediações, uma senhora perdeu a vida, sem contar outros acidentes já ocorridos por ali!

Semanas atrás o ilustre vereador Meidão, fazendo uso da tribuna legislativa advertia: “a Rua Bahia virou um corredor da morte”! Concordo com ele, em gênero, numero e grau. Acho que nem só a rua citada, mas todas as ruas dos eixos binários fazem jus a esse famigerado titulo!

Será que os responsáveis por suas implantações residem nos locais cobertos pelos eixos? Com certeza, não! Estão sim confortavelmente instalados em luxuosos condomínios, ou em pomposos apartamentos, em total segurança, longe, bem longe das “pistas de corrida” que se tornaram os referidos eixos.

Se, por um lado as autoridades estão “alertas”, nós que residimos nas áreas binárias, estamos “amedrontados” com aqueles irresponsáveis que trafegam a 60, 70 Km nas ruas orrespondentes! Quero aqui, em nome de todos os que se sentem prejudicados, aproveitar da onda dos “fora”: ‘FORA EIXOS BINÁRIOS”, “FORA ACIDENTES”!! Será que o titulo escolhido foi exagerado? Se assim pensarem, é só pesquisar junto aos moradores dos eixos, ou então, perguntem no Posto….!

José da Silva Soares é bancário aposentado.