Fã invade palco, derruba Simaria e leva soco de Simone

A dupla Simone e Simaria passou por um grande susto na noite de domingo (25), durante a apresentação delas em Amargosa, na Bahia. Enquanto cantavam “Regime Fechado”, um fã invadiu o palco e derrubou Simaria. Imediatamente Simone foi para cima do agressor e lhe deu um soco. Os seguranças entraram em ação e livraram as cantoras do invasor.

Enquanto Simaria se refazia do susto, Simone falou sobre o episódio. “Você vão me perdoar, mas na hora que vi o cara derrubar minha irmã no chão eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe… Eu dou minha vida pela minha irmã. E numa situação dessa, o meu instinto de irmã falou mais alto. Não podia ver uma situação dessa. Que coisa absurda. Quer beijar, beija com carinho, cheira que eu tô cheirosa. Quando você algo acontecendo com irmão seu não tem como você não defender. E, além de machucar ela, derrubou no chão, poderia ter acontecido algo mais sério, quebrar um braço, uma perna”, disse. Na sequência, quando Simaria já estava pronta para voltar a cantar, Simone continuou.

“O cabelo está enorme, pode abaixar aí para dar uma melhorada. E ele ainda pegou no meu braço e deu uma unhada, aquele filho de rapariga”, falou ela. Antes do show seguir, Simaria também falou sobre o episódios. “Não sei nem o que dizer, estou tremendo. Ralou meu joelho mesmo, me machuquei de verdade. Acho que isso vai servir de lição para muita gente. Não precisa fazer isso. Quem é fã da Simone e da Simaria sabe que quando a gente pode, tem a oportunidade de abraçar uma pessoa, a gente faz isso. Tem que esperar o momento certo. Numa dessas pode machucar o artista de verdade”, alertou. Ela ainda deu dicas para quem quer chamar atenção das duas e ganhar um abraço. “É melhor ficar com um cartaz o tempo todo mostrando, fazendo gestos, chora, grita, esperneia… De alguma maneira a gente vai notar a presença de vocês. Fazer isso não é certo. É a mesma coisa de jogar celular no palco, já levei celular na cara, machuca. É falta de respeito. Não façam isso. Na hora que der vocês vão ter um abraço nosso, a gente é de vocês”, avisou.

Simaria teve um pequeno machucado no joelho e Simone foi arranhada no braço. A equipe das artistas estuda que providências tomar em relação ao fã.