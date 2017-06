PM localiza homem suspeito de assediar mulheres

As fotos de um homem, suspeito de estar assediando mulheres em Votuporanga, viralizaram em grupos de whatsapp no último final de semana. As mensagens de alerta sinalizavam pedidos de atenção, principalmente de mulheres, já que algumas possíveis vítimas haviam relatado que o homem em questão havia tentado chamar atenção delas. Algumas das mensagens davam conta de que o rapaz era condenado por estupro. Na tarde de ontem, a Polícia Militar efetuou a abordagem do homem. Em pesquisa foi constatado que, contra ele, nada constava. Ele possui, sim, passagens, porém, já pagou junto à justiça pelos seus atos. Ainda assim, a polícia encaminhou o indivíduo à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para que fossem averiguadas as denúncias. Ele foi ouvido e liberado.