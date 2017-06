Ponto de Vista: opinião de A. C. Camargo

Diretores da Associação Comercial visitaram sexta feira passada as instalações da empresa Vikstar Contact Center, responsável pelo atendimento de call center para a empresa Vivo. E lá puderam constatar o quanto a mesma representa hoje para o município, principalmente no que diz respeito à geração de empregos. Inaugurada no final do ano passado, a Vikstar mantem um quadro de 1.200 funcionários e tem planos de expansão para chegar ao ano vindouro a praticamente o dobro desse número.

Significado

Isso da à Votuporanga uma posição invejável no mercado de absorção de mão de obra. De acordo com a última divulgação feita pelo Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Votuporanga gerou 50 novas vagas de emprego em maio, mantendo uma variação positiva nos últimos 12 meses. No total do ano são 4779 contratações e 3952 demissões, resultando num saldo de 827 vagas criadas.

Preocupação

Se nesse campo os sinais são extremamente positivos e com acenos de que tendem a melhorar, de outro lado há um problema seríssimo que deve ser motivo de necessária preocupação para a administração municipal, impondo tratamento prioritário na busca de uma solução.

É pra já

A realização do Carnaval do OBA em 2018 está sob ameaça, ainda não se chegou a um acordo e as notícias são extremamente preocupantes. Fala-se com insistência da possibilidade da festa carnavalesca ser transferida para alguma outra cidade do interior do estado, aparecendo com insistência o nome de Itu como opção.

Acerto necessário

Caso isso se consolide, a cidade vai perder muito, em todos os sentidos. É importante lembrar o que essa festa representa para a economia local, considerando-se o número elevado de turistas que para cá se dirigem e que oferecem resultados positivos para atividades como o comércio, para o setor imobiliário e tudo o mais.

Consolidação

O Carnaval é um dos veículos mais importantes de divulgação do nome da cidade e se sobressai agora um outro fator que exige a sua permanência, o fato de que a cidade está para ser incluída na lista de Municípios de Interesse Turístico, projeto da Secretaria de Estado do Turismo e que deverá ser votado no segundo semestre.

Importância

Quando passou por Votuporanga recentemente, o titular dessa pasta foi enfático ao citar que o Carnaval do OBA representa uma contribuição importantíssima para garantir a presença do município em tal lista e o seu cancelamento, desnecessário dizer, poderá representar um golpe nessa pretensão. Dai porque se espera que o prefeito João Dado dê preferência na tomada de uma decisão favorável à permanência desse evento.

Coisa & Tal

A torcida do São Paulo, depois do empate com o Fluminense em casa, começou a perder a paciência com o técnico Rogério Ceni. Se o time não reagir já, daqui a pouco vão apelida-lo de Temer. Pior foi o Santos, que sucumbiu em casa diante do Sport, time que vai mal das pernas. A Ponte também perdeu em seu reduto no clássico paulista, permitindo a subida do Palmeiras, cuja torcida já está cantando de galo: “pintou o campeão”. E o Corinthians, bem o timão é outra história. Mais uma vitória, isolando-se na ponta da tabela.

Entre aspas

Do presidente da Associação Comercial Celso Penha Vasconcelos sobre a importância da empresa Vikstar para a cidade:

– Além de frequentarem nosso comércio e comprarem em nossas lojas, a presença deles (funcionários) também traz efeitos para os setores de transporte, imobiliário e alimentício.

Hoje na História

NO DIA 27 DE JUNHO de 1934 o Brasil era derrotado pela Hungria, sendo eliminado da Copa Mundial disputada na Suíça. Em 1969 morria a atriz norte-americana Judy Garland. Comemora-se hoje: Dia Nacional do Progresso, do Diabético, Nacional do Vôlei e dos Artistas Líricos.