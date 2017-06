Rotaract é ser!

Por Matheus Camargo;-

Neste final de semana estive presente na CODIRC (Conferência Distrital de Rotaract Club) que foi realizada na aconchegante cidade de Ouroeste. Este evento é realizado com o propósito de apresentarmos os mais diversos projetos realizados por jovens de 18 a 30 anos em suas comunidades, fazendo parte de nosso distrito 31 clubes que estão em atividade em 28 cidades espalhadas por uma parcela do interior paulista. A alguns quarteirões do evento e ainda dentro do ônibus o clima de descontração e companheirismo que estávamos prestes a vivenciar tomava conta. Assim que chegamos ao local tivemos o prazer de encontrar amigos que apesar das diferenças e peculiaridades vividas por cada um, estão unidos por um só objetivo a qual seguimos com veemência “Dar de si antes de pensar em si” e sempre seguindo à principal regra introduzida pela família Rotaria à prova quadrupla:

Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos.

É a VERDADE? É JUSTO para todos os interessados? Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES? Será BENÉFICO para todos os interessados?

Aos poucos, durante o café da manhã percebíamos que os mais de 150 jovens eram contagiados pelo clima do evento, se preparavam para o grande dia, o dia em que a oportunidade de verem os resultados de nossos esforços serem reconhecidos fazendo com que o ar irradiasse aquela energia poderosa que nos move da cama todas as manhãs chamada vontade, ao mesmo tempo em que concorríamos ao projeto destaque dentro da categoria de atuação a qual ele foi designado, criando uma verdadeira competição, alias competição é uma palavra que não poderia faltar já que tivemos as finais dos concursos de projetos, oratória, e final do Rotaract Poker Tour, tivemos também as premiações para os destaque em cada um dos cargos, clube mais animado, associado mais animado, e maior caravana, além do desafio distrital e eleição para Representante Distrital de Rotaract Club gestão 19/20 que conteve 5 candidatos sendo o vencedor o associado representativo do Rotaract Club de Itápolis Guilherme Ramires, mas não pense que isso abalou em algum momento o espirito de amizade e companheirismo que nos traz o toque de um abraço e o sentir de uma palestra motivacional. Tivemos também a transição de posse do Representante Distrital 16/17 Cezar Nazareth, que emocionado fez o agradecimento final a todos os companheiros e em especial ao seu filho Manoel (1) por todos os momentos e experiências agregadas durante sua gestão antes de empossar o companheiro Leandro Freitas como Representante Distrital 17/18, que através de suas palavras mostrou aos mais de 150 presentes, o que espera de sua gestão à frente dos mais de 450 jovens pertencentes ao distrito 4480, em seguida empossando os membros de sua equipe à qual orgulhosamente faço parte. Finalizando gostaria de estender o convite a todos os jovens com idades de 18 à 30 anos que tenham espirito de mudança que venha até nós para juntos trabalharmos em prol da transformação de nossa comunidade em um lugar melhor, você pode estar no enviando uma mensagem em nossa página Rotaract Club de Votuporanga. Aqui você é bem-vindo e juntos seremos mais fortes. Um forte abraço!