SEM VENCIMENTOS: Educação abre inscrições para servidores pedirem licença

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu ontem o período de inscrições para servidores interessados em usufruir licença sem vencimentos. O cadastro deve ser feito até às 23 horas do dia 16 de julho no portal do GDAE. Todas as 91 Diretorias de Ensino receberam comunicado com as regras e orientações.

A legislação garante a professores e demais funcionários da rede estadual de ensino o afastamento, sem vencimentos, por até dois anos do posto de trabalho por motivos pessoais (como a continuidade dos estudos no exterior).

O requerimento, após registrado no portal da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria, será acessado pelos superiores do servidor (diretor e dirigente regional de ensino) para anuência e confirmação.

Os resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado a partir do dia 4 de julho. Em caso de dúvidas, os servidores devem procurar o gerente de organização da escola ou a Diretoria de Ensino.