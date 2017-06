Trânsito: Secretaria passa a ter acesso a laudos que apontam causas de acidentes

A pedido do prefeito João Dado, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança apresentou os números do trabalho realizado nos cinco primeiros meses deste ano. O reforço nas sinalizações e a instalação de dispositivos de alerta aos condutores foram alguns dos pontos com maior destaque.

Além de duas campanhas educativas em andamento, o relatório informa que foram instaladas 257 placas de trânsito e de orientação, três novas lombadas implantadas e 19,5 mil m² de pintura de sinalização de solo – o que inclui pares, faixas de pedestres, pintura em cruzamentos, praças, eixos binários, ruas de bairro, Avenidas, região central, estacionamentos. A Secretaria também tem atuado na nova sinalização da estrada vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27). Seguindo estudos e determinações feitos pela Secretaria de Planejamento pelo projeto de recuperação da via, já executou 12 km de pintura de solo.

Outra constatação é que houve redução no número de acidentes de trânsito no período de janeiro a maio deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 546 acidentes com ou sem vítimas, 20 acidentes a menos do que os 566 registrados em 2016. Já em junho, foram cinco mortes apenas no perímetro urbano.

O secretário da pasta, Jair de Oliveira explica que diversas estratégias têm sido aplicadas para conter os acidentes no município, dentre elas, o reforço da pintura de sinalização do solo nas vias onde o registro de acidentes é crescente, como nos cruzamentos entre as ruas Tocantins e General Ozório. “Na intersecção da rua General Ozório, as sinalizações de solo “DEVAGAR” e a faixa de pedestre foram reforçadas; a rua Tocantins dispõe de quatro dispositivos de alerta, “ATENÇÃO”, “PARE”, a faixa de pedestre, além de lombada – todos devidamente destacados por meio da pintura de solo. A Secretaria tem se empenhado em conscientizar a todos sobre atos de imprudência e a importância de se obedecer às regras de tráfego”, frisa o secretário.

Parceria com a PM

As fatalidades no trânsito têm deixado autoridades e especialistas no assunto em estado de alerta e preocupação. Em reunião com a Polícia Militar, foram definidas algumas ações ostensivas e preventivas. “Sabemos que as viaturas com os oficiais intimidam atitudes imprudentes no trânsito. Sendo assim, intensificamos a presença dos nossos agentes e policiais em pontos estratégicos. O trabalho será de orientação, porém, com mais veemência junto àqueles que desrespeitam às leis”, explica o secretário da Pasta, Jair de Oliveira.

Outra medida que será adotada é que a Secretaria passou a ter acesso aos laudos da Polícia Científica que apontam as causas dos acidentes. “Assim podemos ter um conhecimento ainda maior do que pode ser feito pelo Poder Público e trabalhar da forma como for preciso para evitarmos ao máximo essas fatalidades”, afirmou Jair de Oliveira.

Campanhas educativas

Nos cinco primeiros meses deste ano diversas campanhas de trânsito foram desenvolvidas para a sensibilização dos condutores de veículos, pedestres, mototaxistas, taxistas, motoristas de van, ônibus e micro-ônibus, ciclistas e demais meios de transportes. Com as parcerias do Tiro de Guerra e Centro Social, foi executada a campanha “Maio Amarelo” com foco no respeito aos pedestres. Ações com a utilização da “mãozinha do trânsito” e a distribuição de materiais de orientação como panfletos e botons foram realizadas nas principais ruas da cidade (Amazonas, Pernambuco, São Paulo, no AME – Ambulatório Médico de Especialidades).

Agentes de trânsito realizaram palestras nas escolas municipais para orientar as crianças da rede. Mais de 15 mil itens sobre a campanha dos 4P – Pare Para o Pedestre Passar foram espalhados pela cidade, entre placas de orientação, panfletos e textos educativos para crianças de toda a rede municipal. Os alunos das escolas estaduais também foram orientados; 2.000 panfletos foram entregues durante as atividades em salas de aula, apresentando noções de trânsito aos alunos. Palestras em escolas em instituições, além de intervenções com a distribuição de panfletos e adesivos foram realizados neste período.

Férias no Trânsito

No último sábado (24/6), teve início a campanha Férias no Trânsito. Ações educativas estão em andamento para alertar a população sobre a importância das condutas adequadas no tráfego. A Campanha segue até o final de julho e tem a parceria do Tiro de Guerra 02-088.

Agentes de trânsito e da zona azul, e atiradores do TG estão fazendo intervenções pontuais em locais movimentados da cidade para chamar a atenção de motoristas e pedestres quanto aos cuidados que devem ser adotados para o trânsito seguro.

Atividade Delegada

Outro esforço da Prefeitura foi no sentido de valorizar e ampliar a Atividade Delegada. Em tratativas com a PM e por meio do aumento do reajuste nos valores do convênio entre município e Estado para a manutenção da atuação dos policiais militares no programa de segurança Atividade Delegada em Votuporanga estima-se que a presença dos policiais em Atividade Delegada tenha aumentado em torno de 30% em toda a cidade. O projeto de lei do prefeito João Dado aprovado por unanimidade em março deste ano pela Câmara de Vereadores assegurou o valor de R$ 35 a hora paga aos tenentes da PM e para os demais homens da corporação, R$ 22.

Entre tantas operações realizadas adicionou-se à atividade “delegada” de fiscalização (Polícia Militar), orientação para mototaxistas, motofretistas e taxistas. A presença dos policiais também foi ampliada com a Atividade Delegada na Zona Norte.

Novos Modelos de Placas

As placas com nomenclaturas das ruas estão maiores e com letras mais visíveis. As antigas placas comuns, vistas nas cidades brasileiras, começaram a ser substituídas em Votuporanga pelo novo modelo. Nos cinco primeiros meses do ano 400 placas deste novo padrão foram instaladas. A previsão é trocar 2 mil placas, no total.

Segundo informações do Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, o novo modelo tem 10 cm a mais de comprimento e 6 cm a mais de altura. A antiga media 30x50cm e a nova tem 36x60cm. “Além do tamanho, houve mudanças no material que tem mais durabilidade e resistência, inclusive na coloração, o que permite economia aos cofres públicos. Acreditamos que essa sinalização mais clara possa facilitar que as pessoas encontrem um endereço de maneira mais ágil, evitando assim possíveis paradas no trânsito e ocorrências”, disse.

LEG: Reforço nas sinalizações de trânsito e a instalação de dispositivos de alerta aos condutores foram alguns dos pontos com maior destaque