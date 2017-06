Votuporanga é líder na Copa Regional de Ciclismo

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer participou da quinta etapa da Copa Regional do Noroeste Paulista, realizada em Bastos, no último domingo. Os votuporanguenses disputaram a prova de “Speed”, com destaque para Liniker Vilches que, na categoria Elite, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, assumindo de vez a liderança da Copa.

O curioso nesta prova foi que o atleta Carlos Renan Zamboni Coelho teve uma excelente participação, neutralizando várias tentativas de fuga, porém, logo em seguida o votuporanguense Liniker buscou a fuga e, junto com outros dois ciclistas, terminaram por dar uma volta completa sobre o pelotão, com Liniker se desgarrando na última volta.

Em quarto lugar, chegou Marcos Albieri Maior, que também estabeleceu um “sprint” final, deixando para trás todos os demais competidores.

Na categoria “Sub 30”, Votuporanga também manteve a liderança da Copa, com o segundo lugar conquistado por Luiz Felipe Barbosa da Silva que, na somatória das demais etapas, continua em 1º lugar. Assim como Liniker, Felipe é mais uma promessa de medalha nos Jogos Regionais. No “Master B”, outro votuporanguense, Edson Antonio Pistilli lidera a Copa Regional, após ter cruzado a linha na segunda posição. Na “Senior A”, Ederson Carlos Dias de Souza perdeu a medalha de ouro na última curva; ele liderava a prova, mas um competidor caiu e obstruiu a passagem do votuporanguense e causando-lhe um contratempo, razão pela qual terminou na oitava posição. Na categoria “Senior A”, Arthur Guerzone Neto obteve a quarta colocação, mesma posição de Vinicius Negrello, na categoria “ESTREANTE”.

Vinicius é campeão em Jardinópolis

Também no final de semana, na Maratona dos Canaviais, prova de mountain bike com percurso de 100 km, disputada em Jardinópolis, Vinicius Igor de Oliveira venceu nas categorias “Geral 50km Masculino” e “Sub 20”. Agora, ele e toda a equipe de ciclismo da SEL mantém o ritmo forte de treinamentos, com vistas a confirmar o favoritismo na conquista de medalhas nos Jogos Regionais de Andradina, competição marcada para o próximo mês.