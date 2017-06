Agenda Cultural Gratuita

Toda semana, a Secretaria de Cultura e Turismo oferece diversos eventos, oficinas e filmes gratuitamente em vários dispositivos pela cidade. Programe-se e participe!

Quarta-feira (28/06)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “No Paraíso das Solteironas” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 10h30 às 12h15

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: 10 anos

Sinopse: Amácio Mazzaroppi interpreta Joaquim Cabrito, caboclo em busca da sorte na cidade grande, que mal poderia imaginar ser assediado por um grupo de solteironas em busca de um “tipão”, assim como ele. Na bagunça, ele ainda tem tempo para se envolver em confusões com a dona do hotel e é colocado às voltas com uma quadrilha e um grupo de ciganos.

Evento: Exibição do filme “A Fuga das Galinhas” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 14h às 15h25

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: Livre

Sinopse: No galinheiro de uma fazenda inglesa dos anos 1950, galinhas cumprem sua função e vivem pacatamente sonhando com uma vida melhor. Uma delas, Ginger, sonha com a liberdade e planeja sair voando dali junto com suas companheiras.

Evento: Exibição do filme “Vida de Menina” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 17h às 18h45

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Pouco após a abolição da escravatura e a proclamação da república no Brasil, Helena Morley começa a escrever seu diário, que revela seu universo e um país adolescente como a menina. Além de se achar feia, ela é magra, desengonçada e sardenta. Não é boa aluna nem comportada como sua irmã. Mas Helena, como nenhuma outra garota de Diamantina, escreve. É neste diário que ela debocha e desmascara as pretensas virtudes alheias, procurando com sofreguidão não perder uma infantil alegria de viver, e reinventando o mundo à sua maneira.

O filme é baseado no livro escrito por Alice Dayrell Caldeira Brant sob o pseudônimo de Helena Morley..

Quinta-feira (29/06)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “As Aventuras de Tintim” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 14h às 15h50

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: Livre

Sinopse: Depois de descobrir que um navio modelo contém um segredo explosivo, Tintim e seus amigos acabam cruzando com um vilão diabólico. Desde o alto-mar até os desertos do norte da África, a cada virada é uma nova emoção, um novo perigo e uma nova aventura.

Evento: Exibição do filme “O Menino e o Mundo” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 17h às 18h20

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. Vencedor de diversos festivais, O Menino e o Mundo é o longa-metragem de animação mais premiado e cultuado de todos os tempos!

ATIVIDADE FÍSICA:

Evento: “Treinamento Funcional para a Comunidade”, com alunos do Curso de Educação Física da UNIFEV, sob a supervisão da Prof.ª Caciane Dallemole Souza.

Local: Centro de Cultura e Turismo – Estacionamento interno

Horário: 19h30 às 21h

Evento gratuito | Classificação Livre

Realização: Curso de Educação Física da UNIFEV, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga

Sexta-feira (30/06)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “Mamonas pra Sempre” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 17h às 18h35

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: 10 anos

Sinopse: “Mamonas Pra Sempre” narra a história da banda que, em menos de dez meses, saiu do anonimato para se tornar um dos maiores fenômenos da música brasileira. Repleto de material inédito guardado pelas famílias, o filme resgata a trajetória do grupo, os desafios vencidos e a sua ascensão. Irreverentes, inteligentes, sarcásticos, mas, acima de tudo, extremamente criativos, os Mamonas viraram o país de cabeça para baixo enquanto se divertiam e uniam as famílias brasileiras. Após uma longa pesquisa, foi compilado um vasto arquivo de imagens, incluindo cenas do começo, bastidores e gravações dos próprios Mamonas em suas turnês e apresentações. O resultado de tudo isso é um filme único, com memórias que até hoje marcam a todos.

Sábado (01/07)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “Cada uma na sua casa” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 15h30 às 17h05

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: A Terra é invadida por uma raça alienígena em busca de um novo lar. Porém, uma esperta garota chamada Tip consegue fugir e acaba virando cúmplice de um alienígena exilado chamado Oh. Os dois fugitivos embarcam em uma grande aventura.

Evento: Exibição do filme “Onde vivem os monstros” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 17h10 às 18h55

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação Livre

Sinopse: Max é um garoto que está fantasiado de lobo, provocando malcriações com sua mãe por ciúme de um amigo dela. Como castigo, ele é mandado para o quarto sem janta e resolve fugir da casa, usando a imaginação para criar uma misteriosa ilha. Lá, ele encontra vários monstros e diz que possui superpoderes, o que o faz ser nomeado rei do grupo. Responsável por evitar que a tristeza tome conta do lugar, ele passa a criar uma série de jogos para mantê-los em constante diversão.

Evento: Exibição do filme “A Banda das Velhas Virgens” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 19h às 20h40

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: 10 anos

Sinopse: Mazzaropi interpreta Gostoso, maestro de uma bandinha hilariante formada por senhoras idosas e beatas. Porém, é expulso das terras onde vive e acaba indo morar em um depósito de ferro-velho na cidade. Ao encontrar um saco cheio de jóias, é acusado de roubo. Como o nosso querido caipira vai se safar dessa vez?

Domingo (02/07)

CINEMA:

Evento: Exibição do filme “A Fuga das Galinhas” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 15h30 às 16h50

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: Livre

Sinopse: No galinheiro de uma fazenda inglesa dos anos 1950, galinhas cumprem sua função e vivem pacatamente sonhando com uma vida melhor. Uma delas, Ginger, sonha com a liberdade e planeja sair voando dali junto com suas companheiras.

Evento: Exibição do filme “As Aventuras de Tintim” – (Pontos MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 17h às 18h50

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação: Livre

Sinopse: Depois de descobrir que um navio modelo contém um segredo explosivo, Tintim e seus amigos acabam cruzando com um vilão diabólico. Desde o alto-mar até os desertos do norte da África, a cada virada é uma nova emoção, um novo perigo e uma nova aventura.

Evento: Exibição do filme “Memórias Póstumas de Brás Cubas” – (Ponto MIS)

Local: Centro de Cultura e Turismo – sala Cinema Cultural

Horário: 19h às 20h40

Realização: Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com Museu da Imagem e do Som

Evento gratuito | Classificação 12 anos

Sinopse: Após sua morte em 1869, Brás Cubas, disposto a se distrair um pouco da eternidade, decide narrar suas memórias e revisitar os fatos mais marcantes de sua vida. E é com desconcertante sinceridade que Brás Cubas conduz o espectador à sua infância e juventude, relembrando incidentes familiares, personagens como o amigo Quincas Borba, e sua tumultuada vida amorosa. Abordando o cotidiano ou acontecimentos nacionais, na vida ou na morte, Brás Cubas alterna ironia e amargura, melancolia e bom humor. Em qualquer estado de espírito, ele nos surpreende pela irreverência e lucidez devastadora. Filme baseado na obra do escritor Machado de Assis, dirigido por André Klotzel.