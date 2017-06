ANTES DO RECESSO: Câmara aprova mais de 15 projetos em última sessão

MAÍRA PETRUZ:-

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite de segunda-feira, foi a última antes do recesso de 15 dias do legislativo. Por esse motivo, os edis aproveitaram para votar uma série de projetos que aguardavam a apreciação na casa, além dos que deram entrada nos últimos dias.

Dentre as medidas, foi aprovada a autorização para que o Poder Executivo celebre convênio com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, com o objetivo de ceder servidores públicos municipais efetivos ou estáveis à unidade. Sem custo nenhum à prefeitura, o salário do servidor em questão será pago pelo TRT.

Votuporanga em Ação

Outro projeto aprovado é referente ao projeto Votuporanga em Ação. De autoria do Poder Executivo, a medida transforma 40 vagas em período integral, em 80 vagas de meio período, para que, dessa forma, mais munícipes sejam contemplados.

Repasses

Três entidades votuporanguenses serão beneficiadas com recursos, também aprovados durante a sessão. A verba é proveniente do Fundo Municipal do Idoso e contemplará as entidades: Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga – Idav (R$10 mil); Lar do Velhinho de Votuporanga (R$10 mil); Lar São Vicente de Paulo (R$10 mil).

Entidades voltadas aos servidores de atendimento à criança e ao adolescente também serão beneficiadas com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. São elas: Associação Beneficente Irmã Elvira (R$12.800 mil); Associação Beneficente Caminhos de Damasco (R$15 mil); Recanto Tia Marlene (R$17 mil); Apae (R$15.384 mil); Casa da Criança de Votuporanga (R$15.384 mil); Centro Social de Votuporanga (R$15.300 mil); Centro Social de Votuporanga – Simonsen (R$15.300 mil); Comunidade de Recuperação Nova Vida (R$15.384 mil); Comunidade São Francisco de Assis (R$12.120 mil); Isav (R$15 mil); Associação Beneficente Irmão Mariano Dias (R$16 mil); Lar Beneficente Celina (R$16 mil).

Penas Alternativas

Egressos do sistema carcerário e cumpridores de penas alternativas terão vagas reservadas para contratos de prestação de serviços do fornecimento de mão-de-obra para o município de Votuporanga. O projeto, já aprovado pela câmara, cita a exigência de que conste nos editais de licitação da Administração Municipal direta e indireta a contratação de prestação de serviços de mão-de-obra de egressos, nunca inferior a 2% do número total de vagas.