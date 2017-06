Polícia Rodoviária Federal aborda ônibus superlotados

BR-153:- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou nesta terça-feira, 27, e quarta-feira, 28, cinco ônibus de transporte coletivo das empresas Célico e Pevê Tur, que fazem as linhas de Nova Aliança, Bady Bassitt e José Bonifácio. Segundo o inspetor da PRF, Flávio Catarucci, os veículos foram autuados após denúncias de passageiros dos ônibus, reclamando de superlotação.

Na tarde de ontem, a PRF interceptou um dos ônibus no km 72 e obrigou todos os passageiros em pé a descerem e aguardarem um novo veículo para seguir a viagem. Na manhã desta quarta, o procedimento aconteceu novamente com outros quatro veículos. De acordo com a polícia, as empresas foram multadas em R$ 130,16 pelo transporte dos passageiros em pé. Os motoristas também receberam quantro pontos em suas carteiras de habilitação.

A operação na rodovia BR-153 deve continuar até a quinta-feira, 29. A reportagem ainda não conseguiu falar com as empresas responsáveis pelo transporte de passageiros.

(Colaborou Arthur Avila / Diário WEB)